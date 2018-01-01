Лента новостей
Великобритания будет игнорировать судебные решения Евросоюза
19:58
Новый законопроект о выходе страны из ЕС предусматривает наделения британских судов низшей инстанции полномочиями по отмене решений европейского суда по правам человека.
Росстат увидел улучшение роста реальных располагаемых доходов населения РФ
19:18
Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 9 месяцев 2019 г. до 0,8% в годовом выражении с 0,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина экономики. Декабрь".
"Нафтогаз" сохранит контроль над подземными хранилищами газа Украины
19:06
Глава украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны останутся в управлении компании, поскольку нет возможности выделения их в отдельный субъект хозяйственной деятельности.
Комитет Сената США проголосует по законопроекту DASKA в начале 2020 года
18:55
Комитет по международным отношениям Сената США проголосует по законопроекту DASKA, который предполагает жесткие санкции против России, в январе, сообщило РИА "Новости" в комитете.
Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,2%
18:45
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 446,8 млн баррелей, говорится в обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.
США: рынок спокоен перед голосованием по импичменту
18:43
Фьючерсы на американские индексы незначительно растут перед открытием торгов среды. S&P 500 удерживается немногим ниже 3200 пунктов. Последняя волна роста была спровоцирована новостями об отмене декабрьских пошлин.
Аналитики прогнозируют сохранение ставки Банка Англии на заседании в декабре
18:24
Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии сохранит базовую процентную ставку на нынешнем уровне в 0,75% годовых по итогам очередного заседания 19 декабря, что прогнозируют большинство аналитиков.
Apple, Amazon и Google совместно разработают стандарты устройств для "умного" дома
18:18
Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы, которая займется разработкой единого стандарта для работы устройств "умного" дома.
Покупка ЦБ американских гособлигаций: все идет по плану
18:17
Пока рано придавать большое значение относительно небольшим колебаниям российских вложений в гособлигации США (US Treasuries) за последние месяцы.
Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту
18:09
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) РФ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении ведомства.
Украина возобновит реверсные поставки газа из Румынии
17:53
"Оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины" подписал с румынской компанией Transgaz соглашение, которое разблокирует поставки газа из Южной Европы и Турции, сообщила украинская компания.
Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам
17:47
Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам, выплаты процентов по которым назначены на 20 декабря.
В сделке США и Китая больше всего проиграют производители еврозоны?
17:38
Если с китайской экономикой не произойдет ничего экстраординарного, если они будут действовать в рамках торговой сделки США, объем их ежегодных покупок у США вырастет на $100 млрд и снизится объем закупок у других стран за следующие 2 года.
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря
17:29
Окончательное голосование в палате представителей американского конгресса по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу пройдет 18 декабря.
Советник Трампа влияет на политическую цензуру в Facebook
17:28
Питер Тиль, член совета директоров Facebook и советник президента Дональда Трампа, консультирует главу Facebook Марка Цукерберга по политическим вопросам, включая решение компании не проверять факты в политической рекламе.
Советник ЦБ Китая предупредил о долговой "цепной реакции"
17:15
Советник Народного банка Китая Ма Цзюнь призвал власти принять меры для предотвращения "системных рисков" от дефолтов LGFV - фирм, аффилированных с местными властями и использующихся для их финансирования.
ВЭБ.РФ и "ТрансФин-М" создают единого железнодорожного оператора
17:13
Группа ВЭБ.РФ и ПАО "ТрансФин-М" создают единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО "Атлант", сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.
В 2019 году в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе
17:00
В 2019 г. в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе, что на 6,5% больше, чем в 2018 г. (113,3 млн тонн), сообщает Росстат. Озимые на зерно в сельхозорганизациях посеяны к 1 декабря на площади 12,1 млн га (+ 0,6%).
Как запросы общества меняют финансы и как финтех изменит общество
16:52
О четвертой промышленной революции принято говорить в общих терминах. Как правило, все рассуждения сводятся к тому, что искусственный интеллект лишит миллионы людей рабочих мест, а блокчейн навсегда изменит наши представления о финансовых услугах.
Меркель выступила против антироссийских санкций США
16:44
Все больше политических партий в Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока-2". Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия против санкций.
В России растет количество безработных граждан
16:40
Количество безработных россиян увеличилось в ноябре на 31 тыс. человек до 3,507 млн человек, количество официально зарегистрированных безработных - на 19 тыс. до 664 тыс. человек, сообщает Росстат.
Росстат зафиксировал быстрый рост реальных зарплат
16:30
Реальная заработная плата в России в октябре 2019 г. выросла на 3,8% к октябрю 2018 г. после роста на 3,1% в сентябре к сентябрю 20118 г., сообщил Росстат.
Риск снижения кредитного рейтинга Великобритании уменьшился после победы Джонсона
16:11
Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch заявили, что победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах сокращает риск "жесткого" Brexit и снижения кредитного рейтинга Великобритании, пишет Reuters.
США расширяют сеть военных баз в Сирии для контроля над нефтяными месторождениями
16:05
Американские военнослужащие, которые после начала турецкой операции "Источник мира" ушли с 16 баз и блокпостов в Сирии, вернулись на шесть баз, сообщает турецкое агентство Anadolu.