Лента новостей

Великобритания будет игнорировать судебные решения Евросоюза Новый законопроект о выходе страны из ЕС предусматривает наделения британских судов низшей инстанции полномочиями по отмене решений европейского суда по правам человека.

Росстат увидел улучшение роста реальных располагаемых доходов населения РФ Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 9 месяцев 2019 г. до 0,8% в годовом выражении с 0,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина экономики. Декабрь".

"Нафтогаз" сохранит контроль над подземными хранилищами газа Украины Глава украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны останутся в управлении компании, поскольку нет возможности выделения их в отдельный субъект хозяйственной деятельности.

Комитет Сената США проголосует по законопроекту DASKA в начале 2020 года Комитет по международным отношениям Сената США проголосует по законопроекту DASKA, который предполагает жесткие санкции против России, в январе, сообщило РИА "Новости" в комитете.

Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,2% Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 446,8 млн баррелей, говорится в обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

США: рынок спокоен перед голосованием по импичменту Фьючерсы на американские индексы незначительно растут перед открытием торгов среды. S&P 500 удерживается немногим ниже 3200 пунктов. Последняя волна роста была спровоцирована новостями об отмене декабрьских пошлин.

Аналитики прогнозируют сохранение ставки Банка Англии на заседании в декабре Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии сохранит базовую процентную ставку на нынешнем уровне в 0,75% годовых по итогам очередного заседания 19 декабря, что прогнозируют большинство аналитиков.

Apple, Amazon и Google совместно разработают стандарты устройств для "умного" дома Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы, которая займется разработкой единого стандарта для работы устройств "умного" дома.

Покупка ЦБ американских гособлигаций: все идет по плану Пока рано придавать большое значение относительно небольшим колебаниям российских вложений в гособлигации США (US Treasuries) за последние месяцы.

Росавтодор выдал разрешение на начало ж/д движения по Крымскому мосту Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) РФ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении ведомства.

Украина возобновит реверсные поставки газа из Румынии "Оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины" подписал с румынской компанией Transgaz соглашение, которое разблокирует поставки газа из Южной Европы и Турции, сообщила украинская компания.

Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам Авиакомпания "ЮТэйр" предупредила о третьем по счету дефолте по семилетним кредитам, выплаты процентов по которым назначены на 20 декабря.

В сделке США и Китая больше всего проиграют производители еврозоны? Если с китайской экономикой не произойдет ничего экстраординарного, если они будут действовать в рамках торговой сделки США, объем их ежегодных покупок у США вырастет на $100 млрд и снизится объем закупок у других стран за следующие 2 года.

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря Окончательное голосование в палате представителей американского конгресса по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу пройдет 18 декабря.

Советник Трампа влияет на политическую цензуру в Facebook Питер Тиль, член совета директоров Facebook и советник президента Дональда Трампа, консультирует главу Facebook Марка Цукерберга по политическим вопросам, включая решение компании не проверять факты в политической рекламе.

Советник ЦБ Китая предупредил о долговой "цепной реакции" Советник Народного банка Китая Ма Цзюнь призвал власти принять меры для предотвращения "системных рисков" от дефолтов LGFV - фирм, аффилированных с местными властями и использующихся для их финансирования.

ВЭБ.РФ и "ТрансФин-М" создают единого железнодорожного оператора Группа ВЭБ.РФ и ПАО "ТрансФин-М" создают единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО "Атлант", сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

В 2019 году в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе В 2019 г. в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе, что на 6,5% больше, чем в 2018 г. (113,3 млн тонн), сообщает Росстат. Озимые на зерно в сельхозорганизациях посеяны к 1 декабря на площади 12,1 млн га (+ 0,6%).

Как запросы общества меняют финансы и как финтех изменит общество О четвертой промышленной революции принято говорить в общих терминах. Как правило, все рассуждения сводятся к тому, что искусственный интеллект лишит миллионы людей рабочих мест, а блокчейн навсегда изменит наши представления о финансовых услугах.

Меркель выступила против антироссийских санкций США Все больше политических партий в Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока-2". Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия против санкций.

В России растет количество безработных граждан Количество безработных россиян увеличилось в ноябре на 31 тыс. человек до 3,507 млн человек, количество официально зарегистрированных безработных - на 19 тыс. до 664 тыс. человек, сообщает Росстат.

Росстат зафиксировал быстрый рост реальных зарплат Реальная заработная плата в России в октябре 2019 г. выросла на 3,8% к октябрю 2018 г. после роста на 3,1% в сентябре к сентябрю 20118 г., сообщил Росстат.

Риск снижения кредитного рейтинга Великобритании уменьшился после победы Джонсона Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch заявили, что победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах сокращает риск "жесткого" Brexit и снижения кредитного рейтинга Великобритании, пишет Reuters.