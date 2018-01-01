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      Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?

      08.12 00:05Распечатать
      Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика". Крайне богатые люди гораздо раньше простых смертных узнают о приближающихся переломных моментах, в том числе и о глобальных кризисах.

      Фото: Aurélien Herman/SuperYacht Times

      Инвесторам, ищущим признаки приближающегося кризиса, возможно, стоит обратить внимание на тенденции на рынке прогулочных судов и суперъяхт. Как отмечает ZeroHedge, эта индустрия имеет тенденцию переживать спад до и после переломных моментов в экономике, что вполне логично: кто как не супербогатые люди узнает о приближении кризиса раньше обывателей?

      Прогулки на катерах, а уж тем более яхтах, - весьма дорогостоящее времяпрепровождение, так что все сводится к располагаемому доходу среднего класса и сверхбогатых потребителей. Поэтому, когда во внутренней и глобальной экономике появляются пессимистичный настрой и неопределенность, расходы на катера и яхты, как правило, снижаются.

      Национальная ассоциация морских производителей (NNMA) уже выразила беспокойство по поводу возможного снижения потребительского спроса в следующем году. Пока рост наблюдается в сегментах прогулочных и спортивных катеров, а вот продажи пресноводных рыболовных судов уже заметно сократились.

      В последние кварталы спад производства резонировал на сферу потребления. Эксперты ожидают, что после десяти месяцев снижения показателей по занятости, в первой половине 2020 г. потребительская уверенность снизится, а это в свою очередь приведет к падению продаж небольших частных судов и суперъяхт, что станет еще одним предупреждающим признаком предстоящей рецессии.

      Спад на рынке суперъяхт может быть сигналом приближающейся рецессии.

      Дилеры суперъяхт уже говорят о замедлении продаж. Как отмечает портал, богатые люди явно напуганы реальной угрозой глобального торгового спада в следующем году. По информации Bloomberg, в сентябре дилеры суперъяхт сообщили лишь о 102 проданных за 9 месяцев судах, и, по всей вероятности, результаты этого года окажутся в целом гораздо слабее 2018 г., когда было продано 199 яхт такого формата.

      Как отметил в беседе с агентством Том Конбой, продающий суперъяхты голландского судостроителя Heesen Yachts, богатые клиенты покупают яхты, когда они уверены в перспективах мировой экономики, и если в мире что-то пошло не так, сделок не будет.

      Рубрики: Финансы, Транспорт и туризм

      Метки: рецессия, Нидерланды, предметы роскоши, катера, снижение продаж, глобальный спад, шикарные яхты, суперъяхты

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