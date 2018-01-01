Уровень рождаемости в США достиг рекордно низкого уровня в 2018 году

2018 г. стал четвертым годом подряд, когда в США было отмечено снижение рождаемости. С 2007 г. она упала на 15% согласно данным Национального центра статистики здравоохранения. Согласно данным центра статистики на каждую тысячу женщин детородного возраста приходилось 59,1 родов.

Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика".В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 3 791 712 рождений — резкое снижение, начавшееся еще во время рецессии 2008 г., сообщает New York Times.Как заметил один пользователь на форуме Reddit Childfree: "Младенцы — дорогое удовольствие. На этом можно разориться". Другой пользователь ответил на это: "А беременность и ее влияние на организм очень разрушительны. Оно того не стоит".Показатели подростковой беременности снизились больше всего, на 7,4%, однако и среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет отмечено самое резкое снижение рождаемости по сравнению с остальными группами. При этом материнство среди женщин в возрасте 40-44 года выросло на 2% с 2017 г. Эта демографическая ситуация почти непрерывно усиливалась с 1985 г., так как женщины предпочитают заводить детей на более поздних этапах жизни."Понятно, что традиционный возрастной коэффициент рождаемости, характерный для женщин бэби-бумеров и женщин поколения X, меняется", - отмечает старший демограф Brookings Institution Уильям Фрей, добавляя, что более 50% женщин, родивших детей в возрасте около 40 лет, имеют высшее образование."Согласно полученным данным люди хотят сначала получить образование, встать на ноги и только потом заводить детей. Им надо убедиться, что у них есть достаточно ресурсов для воспитания и образования собственных детей", - говорит демограф Johns Hopkins Элисон Геммилл.Между тем, показатели количества самоубийств среди молодых американцев достигли 20-летних максимумов.The Times отмечает, что демографы долго ломали голову над тем, является это "временным явлением или новой нормой, вызванной более глубокими социальными изменениями".Как правило, уровень рождаемости падает в трудные экономические времена и растет, когда экономика восстанавливается. Так было во время и после Великой депрессии 1930-х гг. Но на этот раз рождаемость не восстановилась наряду с ростом экономики. Кратковременный взлет в 2014 г. длился недолго."Мне трудно поверить, что рождаемость продолжает падать", - сказал Кеннет М. Джонсон, демограф из Университета Нью-Гемпшира.По оценкам Джонсона, если бы этот показатель оставался стабильным на уровне 2007 г., с тех пор в стране стало бы на 5,7 млн рождений больше.The Times также отмечает, что "снижение уровня рождаемости сопровождали и другие радикальные социальные изменения": "Согласно последним данным Бюро переписи населения средний возраст вступления в первый брак сейчас составляет 28 лет для женщин и 30 лет для мужчин. В 1970 г. средний возраст составлял 21 год и 23 года соответственно. Это далеко от ситуации 1950-х, или даже 1980-х и 1990-х гг.".