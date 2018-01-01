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      Выдача микрозаймов в России в III квартале снизилась на 4,8%

      08.12 00:00Распечатать

      Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика". В III квартале 2019 г. выдача микрозаймов в России снизилась на 16,3% в квартальном выражении, составив 4,3 млн, говорится в материалах Бюро кредитных историй (БКИ).

      В годовом выражении объем выдачи микрозаймов вырос на 16,6%.

      В денежном (рублевом) выражении выдача микрозаймов в III квартале 2019 г. снизилась на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом, в годовом выражении выдача выросла на 19,6%.

      Как отметили в БКИ, опережающий рост выдачи займов в рублевом выражении над ростом числа выданных займов объясняется опережающим ростом средней суммы займа, которая по итогам III квартала увеличилась на 13,8% по сравнению с предыдущим.

      Рост связан с тем, что большая часть игроков рынка предпочла снизить объем или полностью прекратить выдачу наиболее рисковых займов - займы до зарплаты. Такое снижение связано с давлением со стороны регулятора, ограничивающего как максимальные процентные ставки, так и вводящего требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН).

      Наиболее ярким событием III квартала на рынке микрозаймов можно считать драматичное снижение значения полной стоимости займа МФО, которая по итогам III квартала снизилась до 325% (-139 п. п. по сравнению со II кварталом 2019 г.). Снижение продолжилось в течение трех кварталов подряд.

      В БКИ подчеркнули, что впервые можно говорить о столь резком падении. Можно предположить, что некоторое снижение продолжится и в IV квартале, так как в этот период микрофинансовые компании должны перейти к расчету величины показателя долговой нагрузки, влияющего на капитал кредитора.

      Немного менее значимым событием на этом рынке можно признать стабилизацию клиенткой базы микрофинансовых компаний. Так, если в 2017-2018 гг. доля клиентской базы микрофинансистов росла в общей базе МФО и банков, то в 2019 г. бурный рост приостановился: за три квартала 2019 г. доля клиентской базы МФО выросла на 0,7%, тогда как за тот же период времени в 2018 г. - на 1,6%.

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: микрозаймы, МФО, БКИ, ПДН

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