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      Последний рывок: почему рубль ждут неприятности

      08.12 00:01Распечатать

      Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика". Российский рубль завершил прошедшую неделю мощным укреплением. Не обращая внимания ни на что, котировки валютных пар доллар/рубль и евро/рубль двигались вниз.

      Впрочем, и внешний фон был вполне располагающим, так как цены на нефть в итоге достигли локальных максимумов, как и американские индексы.

      На предстоящей неделе внимание участников торгов будет приковано к развитию ситуации с торговым соглашением Китая и США, а также к заседанию Банка России.

      И хотя уже началась неделя тишины и ЦБ не будет давать никаких комментариев по поводу своего возможного решения, на рынке ждут очередного снижения ставки. Некоторые эксперты даже полагают, что ставка будет снижена на 0,5%.

      Учитывая общую тенденцию смягчения политики в мире, снижение ставки скорее будет играть на руку рублю, особенно если ЦБ даст сигнал к дальнейшему смягчению политики.

      Стоит сказать, что техническая картина, указывавшая на достаточно сильное ослабление рубля, претерпела некоторые изменения и была сломлена, однако это вовсе не отменяет возврата к негативному для российской валюты сценарию уже в ближайшие дни.

      Если говорить о внешнем фоне, то здесь все неоднозначно. В пятницу вышел очень сильный отчет по рынку труда США, однако при более детальном рассмотрении можно отметить, что хорошие цифры - это стечение обстоятельств.

      Итак, американская экономика за ноябрь создала 266 тыс. рабочих мест - максимум с января, но эти цифры имеют едва ли не рекордно расхождение с отчетом ADP, по данным которого экономика создала за минимальное число рабочих мест с 2010 г.

      Zerohedge

      В итоге разница в подсчетах оказалась самой сильной также с 2010 г. Все очень просто, 41 тыс. рабочих General Motors завершили забастовку и вернулись к работе.

      Если рынок обратит внимание на эти нюансы, то на следующей неделе настроения могут быть далеко не такими позитивными и рубль также получит порцию негатива.

      К тому же мало кто верит, что США и Китай заключат сделку, а если ее первая часть и будет подписана, она не слишком значима, да и не факт, что китайцы будут ее выполнять.

      В целом же до 15 декабря, когда США, по идее, должны ввести новые тарифы на китайский импорт на сумму $160 млрд, серьезных изменений на рынках и с рублем может и не произойти.

      Однако стоит напомнить, что Штаты вернулись к обсуждению санкций против России.

      Законопроект о новых санкциях против нашей страны будет рассмотрен комитетом по иностранным делам Сената США на предстоящей неделе, сообщает Bloomberg. Голосование состоится 11 декабря.

      Как уточняет ТАСС, речь идет о проекте, который был внесен в феврале демократом Бобом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом - авторами идеи "адских санкций" с ударом по госбанкам, суверенному долгу, энергетическому сектору и ЦБ.

      Рубрики: ЦБ РФ, Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, рубль, валюты, курс рубля, валютный рынок

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