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      Число действующих нефтедобывающих вышек в США упало до минимума с апреля 2017 года

      08.12 09:00Распечатать

      Фото: Steve Gonzales/Houston Chronicle/AP

      Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика". Показатель снижается в течение 7-й недели подряд и в целом в течение последних 12 месяцев, основное замедление буровой активности наблюдается в крупнейшей в США Пермской сланцевой формации.

      По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за неделю до 6 декабря количество действующих нефтяных буровых вышек в США снизилось на 5 единиц до 663 единиц. Для отрасли это минимальное значение с апреля 2017 г.

      За год число действующих буровых вышек сократилось почти на четверть по сравнению с уровнем первой недели декабря 2018 г. в 877 единиц.

      Более половины от общего числа нефтяных буровых установок размещены в Пермском бассейне, крупнейшей из разрабатываемых на текущий момент сланцевой формации США. Из них количество буровых установок горизонтального направленного бурения как наиболее активно используемых сланцевыми компаниями США в Пермском бассейне сократилось до 369 единиц.

      В целом за прошедшую неделю американские компании, ведущие буровые работы на месторождениях данной формации, свернули работу еще 5 нефтяных установок, общий показатель снизился до 399 единиц, что является наиболее низким значением для крупнейшего сосредоточения сланцевых месторождений США с декабря 2017 г.

      С начала завершающегося года общее снижение показателя в США составляет 222 единицы. В целом по итогам 2019 г. в США произойдет первое с 2016 г. сокращение числа действующих буровых установок в нефтяном секторе в годовом выражении.

      По статистике Baker Hughes, данное годовое сокращение будет заметно меньше рекордного по объемам спада буровой активности в нефтяном секторе: в 2015 г. в компании США остановили работу 963 буровых установок на фоне продолжавшегося на тот момент обвала нефтяных котировок.

      Тем не менее по длительности непрерывного снижения показателя текущий период уже является рекордным: американские компании сокращают число действующих нефтяных буровых установок в течение 12 месяцев подряд, для нефтяной отрасли США это новый антирекорд.

      Рубрики: Статистика, Энергетика

      Метки: Baker Hughes, нефтяные буровые установки

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