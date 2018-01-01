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      Google назвала самые просматриваемые видео YouTube в 2019 году

      08.12 09:00Распечатать
      Москва, 7 декабря - "Вести.Экономика". Видеосервис YouTube представил итоги 2019 г., перечислив ролики, которые набрали больше всего просмотров и лайков пользователей в мире и в России, в частности.

      Общемировые тенденции показаны в традиционной ежегодной подборке Rewind. Она начинается с напоминания о том, что прошлогоднее видео стало самым ненавистным в истории YouTube. Вышедшее в 2018 г. официальное видео Google собрало более 17 млн дислайков и установило антирекорд, став самым ненавистным в истории платформы.

      Сообщество YouTube раскритиковало компанию за то, что итоговой ролик был сделан для рекламодателей, а не зрителей и авторов контента. В комментариях пользователи жаловались, что создатели Rewind 2018 упустили самые резонансные сюжеты и не включили в подборку известных блогеров. На этот раз авторы решили сконцентрироваться на роликах, которые пользователи лайкали.

      На первом месте — челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в "Инстаграме" и набравший в итоге почти 11 млн лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube — PewDiePie. В августе он победил в гонке с индийским каналом T-Series, побив рекорд в 100 млн подписчиков.

      В этом году особенной популярностью пользовались творческие видео. За 8 минут Black Gryph0n в точности повторил голоса 54 известных исполнителей. А SethEverman с очень серьезным лицом раскрыл всему миру секрет создания хита этого года — Bad Guy Билли Айлиш (спойлер: всего лишь несколько предметов домашнего интерьера и никакой звукозаписывающей студии).

      Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных на девятое место попал русскоязычный блогер Влад Бумага из Минска с роликом "Покупаю все, что ты можешь унести из магазина" (2 млн лайков).

      И, конечно, бурную реакцию вызвал видео-ответ Джеймса Чарльза No More Lies, поставивший точку в его конфликте с Тати, одним из самых популярных бьюти-блогеров на YouTube.

      Самыми просматриваемыми музыкальными видео года признаны клипы Daddy Yankee, Rosalia и Anuel AA. А в топе клипов с наибольшим числом лайков:

      • Шон Мендес — "Señorita" (13,3 млн лайков)
      • BTS — "Boy With Luv" (12,7 млн лайков)
      • BLACKPINK — "Kill This Love" (10,7 млн лайков)
      • Билли Айлиш — "Bad guy" (10,1 млн лайков)
      • Lil Nas X — "Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)" (9,5 млн лайков)
      • Ариана Гранде — "7 rings" (8,9 млн лайков)
      • Lil Dicky — "Earth" (8,2 млн лайков)
      • Daddy Yankee & Snow — "Con Calma" (7,5 млн лайков)
      • j-hope — "Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)" (5,7 млн лайков)
      • T-Series — "Vaaste" (5,5 млн лайков)
      В России самым просматриваемым за 2019 г. музыкальным видео стал клип "Зацепила" Артура Пирожкова. Также в пятерке — "Сердцеедка" Егора Крида и "Пчеловод" RASA. В тройке самых трендовых роликов по России мультфильм-пародия "Чинилы и большой секрет" от Сыендука, выпуск шоу "вДудь" про Беслан и интервью певицы Билли Айлиш на "Вечернем Урганте".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: видео, стриминг, тренды2019, youtube

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