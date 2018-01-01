Как пережить предновогодний аврал на работе: 5 советов от экспертов

Декабрь — месяц предновогодней иллюминации на улице и "пожаров" на работе. Горят дедлайны, и все вокруг на нервах, потому что и сами в такой же запарке.

Простой рецепт, которым все пренебрегают

Просите содействия окружающих

Пересмотрите "сакральность" праздника

Оцените нагрузку реалистично

Если вы уже на грани

Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика".А еще надо как-то позаботиться о подарках близким и планах на каникулы. Иногда получается так, что на сам праздник уже нет сил. Это не лучший сценарий. Как бы и с авралом справиться, и на каникулы уйти не совсем без сил?Эксперты hh.ru собрали советы, как пережить традиционный декабрьский аврал.Ольга Полищук, карьерный консультант и руководитель HR-службы в международной компании, подтверждает, что в декабре всегда завал: "По-другому просто не бывает. Все хотят успеть всё: сформировать бюджеты на следующий год, закрыть задачи текущего года, урегулировать всё с клиентами, подготовиться к праздникам и еще тысячу других декабрьских мелочей жизни".Справиться с таким напряженным режимом помогает правильное планирование и составление списков. Рецепт не нов, но им почти все пренебрегают. Попробуйте по-другому - и увидите эффект. Займитесь планированием прямо сейчас, как только прочитаете эту статью."Планирование — это видение не только конечного результата, но и того, что за ним, — объясняет Ольга Полищук. Например, 30 декабря я ухожу в отпуск на месяц. Осталось четыре недели, куча недоделанных дел на работе, и, конечно, еще надо подготовиться к отпуску. Я смотрю на картину в целом: не только на то, что сделать до отпуска, но и что будет с моими задачами и делами во время отпуска, и что будет происходить в первую неделю после отпуска. Поэтому планирование лучше делать на 2,5 месяца вперед".Как планировать? Ольга советует делать списки: рабочих задач, личных дел, необходимых покупок. И все это держать под рукой, например в телефоне. "Новое дело или идея могут прийти в любой момент, и надо их записать до того, как они забудутся. Не запишешь — не сделаешь", — считает Ольга.А еще в условиях лимита времени важно правильно расставить приоритеты: что действительно критично важно сделать до дедлайна, а что можно отложить без особого ущерба. То, что можно отложить, откладывайте сразу в особый список отсроченных дел, чтобы не тратить на них сейчас драгоценное время и силы.Психолог Анна Журавлева тоже уверена, что списки наглядно помогают разобраться с тем, что можно сделать для оптимизации и баланса."Иногда мы тратим время на то, что не так важно и срочно, сильно устаем от этого и боимся приступить к более важным делам. Если заметили такое, определите, чего вам не хватает — навыков, знаний, поддержки, вдохновения или желания? Задайте вопрос, кто или что могло бы вас поддержать или вдохновить прямо сейчас — человек, предмет, спектакль, песня, танец, метафорическая карта? Воспользуйтесь вашим источником", — советует Анна.Если на отсрочку каких-то дел нужно получить чье-то согласие (руководителя, клиента), не тяните с этим. Просите о переносе срока сразу, как только поняли, что задачу можно отложить, не тяните до последнего дня.Во-первых, так вы покажете свою дальновидность, а при варианте "Давайте перенесем, потому что я все равно не успеваю", наоборот, продемонстрируете несобранность.Во-вторых, может выясниться, что только вам задача не кажется критически важной, а для руководства или клиента она горящая, и откладывать ее нельзя. Если вы осознаете это в последний момент, получите стресс и бессонную ночь за работой.Не стесняйтесь сразу просить помощи руководства и коллег, если видите, что у вас все декабрьские задачи получились неотложными и их слишком много. Наверняка что-то можно перераспределить.Смотрите на ситуацию проще. Не стоит воспринимать конец года как сакральный этап, под которым непременно надо подвести черту и составить итоги. Иногда традицию не входить в новый год со старыми долгами воспринимают слишком серьезно — умри, но закончи все дела до боя курантов."Спросите себя, какой самый худший сценарий того, что вы не успеете что-то сделать. Ведь вряд ли вам тогда грозит банкротство и жизнь на улице? Конец года не конец света, расставьте приоритеты исходя из рабочих процессов: что вам действительно нужно выполнить прямо сейчас, а что вы пытаетесь втиснуть в график, лишь бы закончить до заветной даты", — советует коуч Кристина Мянд-Лакьяни.Если правильно расставить приоритеты, то даже среди предпраздничной суеты можно выкроить время на приятную паузу, которую вы последний раз позволяли себе в декабре, наверное, только в детстве. Например, чтобы просто прогуляться хотя бы минут 40 по украшенной улице и поймать предновогоднее настроение, а не лететь сломя голову по делам или за покупками.Чек-листы не помогут, если строить изначально невыполнимые планы. Типичная декабрьская история — набрать 20 таких задач, которых у вас в обычном месяце бывает не больше десятка (потому что накопилось отложенное на конец года плюс нападали форс-мажоры), и надеяться на авось. Но если на какое-то дело у вас стандартно уходит, например, 8-часовой рабочий день, как вы собираетесь справиться с ним за 4 часа?Если за счет отмены привычных перерывов на чай-кофе и серфинг в соцсетях — хорошо. А если вы и так всегда по 8 часов работали, не поднимая головы? Не берите на себя дополнительных задач, с которыми заведомо не сможете справиться.Более того, в условиях новогоднего дедлайна сроки исполнения задач могут смещаться, например потому что в отдельных этапах задействованы не только вы и все "в огне". И это тоже нужно учитывать, чтобы потом не оправдываться за срыв дедлайна, если он критичный."Рассчитайте, сколько времени у вас уйдет на реализацию задачи в идеальных условиях и сколько — при новогоднем дедлайне", — советует карьерный консультант Наталья Булаш. Она рекомендует, берясь за какую-то задачу в декабре, планировать дедлайн с запасом срока и устанавливать по ней несколько точек контроля, чтобы вовремя заметить, если что-то не так.Чувствуете, что вы уже в лапах стресса от перегрузок? Возьмите отгул. Да, отгул во время "пожара". Поверьте, для работы это полезно, потому что поможет вам избежать нервного срыва. А вот если дойдет до него, то одним внезапным выходным вы не ограничитесь.Психолог Анна Журавлева уверена, что дать себе разрешение на небольшой отдых в новогодней суете просто необходимо. И в течение этого дня надо по-настоящему расслабиться — как следует отоспаться, уехать на дачу, чтобы побыть в тишине, отправиться на прогулку.Или заняться спортом. Смотря что заряжает вас энергией."Я замечаю, что к концу года у меня спорта становится больше, — делится Ольга Полищук. — Ничто так не прочищает мысли, как бег, плавание или просто прогулка на свежем воздухе. И сил сразу становится в разы больше".А еще помните, что близким ваше присутствие и уравновешенное эмоциональное состояние важнее размера коробки с подарком.Отличного настроения! И не забывайте смотреть новые вакансии, если вы подумываете о смене работы: некоторые уходят с насиженных мест именно в декабре, желая начать с января новую карьеру. А значит, почти под Новый год может открыться вакансия вашей мечты.