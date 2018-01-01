Россия, Белоруссия и Казахстан ввели с 1 декабря единый рынок туруслуг

С 1 декабря для трех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - России, Белоруссии и Казахстана - начал работать единый рынок туруслуг.

Москва, 8 декабря - "Вести.Экономика".По решению № 7 Высшего евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г., единый рынок услуг (ЕРУ) начинает действовать с 1 декабря 2019 г. для туркомпаний из России, Белоруссии и Казахстана, отмечает портал profi.travel. Туркомпании из Армении и Киргизии могут присоединиться к единому рынку при условии введения обязательного реестра поставщиков туруслуг.Законодательная база России, Белоруссии и Казахстана готова к переходу на единый рынок услуг. Армении и Киргизии необходимо внести ряд изменений в законы.Единый рынок туруслуг предоставляет туркомпаниям возможность работать в трех странах без создания дополнительного юридического лица и внесения в реестр поставщиков услуг других стран. Разрешения, которое компания получила в своей стране, достаточно для работы. Однако туроператор обязан выполнять требования законодательства этих стран.Так, в России для занятия туроператорской деятельностью компания обязана предоставить финансовые гарантии (страховые или банковские). Кроме того, туроператор выездного туризма обязан вступить в ассоциацию "Турпомощь", оплатить взносы в резервный фонд "Турпомощи" и фонд собственной ответственности туроператора.В Казахстане компания по выездному туризму обязана предоставить банковскую гарантию и вступить в Систему гарантирования прав граждан Казахстана в области выездного туризма - Фонд "Туристик Камкор". При продаже турпакета компания обязана выдать туркод и предоставить страховку. Кроме того, туроператор может продать тур только через турагентства.В Белоруссии нет ассоциаций и фондов в области выездного туризма. В республике обсуждают поправки в закон "О туризме". Белоруссия ведет с Россией переговоры о возможности гармонизации законодательства.Россия и Казахстан также работают над внесением поправок в туристическое законодательство, но эти поправки не затронут основы единого рынка туруслуг.Между тем российская пословица говорит: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Единый рынок туруслуг только начинает свое становление. Поэтому притирки, приглядки и сомнения неизбежны. В частности, председатель правления Союза туриндустрии Белоруссии Филипп Гулый считает, что перед введением единого рынка необходимо провести встречу основных отраслевых объединений и органов управления стран-участниц ЕАЭС."А дальше, исходя из целей каждого рынка, искать точки взаимовыгодного сотрудничества. И здесь базой для создания общих инструментов и отстаивания своих интересов на рынках третьих стран могут стать, как ни странно, общие трудности: доступ к дешевым финресурсам, особенности работы с рынком России, острая нехватка кадров, инвестиций и сервисов, а также недостаточно пока эффективные подходы к системе госуправления туризмом. Фундамент ЕАЭС - это, безусловно, российский отраслевой рынок, его емкость, турпотоки, потенциал, расположение, финансовые возможности, компенсационные и стимулирующие механизмы. И именно от примера отраслевой политики России зависит возможность надстроек и целостность самой структуры", - подчеркнул Гулый.Российское законодательство в области туризма расценивают в других странах как ориентир, однако участники ЕАЭС не готовы признать его эталоном. Так, вызывает вопросы введение "Электронной путевки", в том числе и у российской туротрасли.Глава Казахстанской туристской ассоциации Рашид Шайкенов уверен, что "у каждого нововведения есть как положительные, так и отрицательные стороны": "В данном случае новая законодательная инициатива усилит конкурентную среду на нашем рынке, поскольку придут туркомпании из России или Белоруссии. А работа казахстанских туроператоров на их рынках откроет дополнительные возможности для развития въездного туризма". Шайкенов полагает, что сильных потрясений из-за перехода на единый рынок туруслуг в Казахстане не случится, поскольку на рынке давно работают туркомпании из России и Киргизии.Между тем многие российские туркомпании пока не знают о едином рынке туруслуг. Но начало положено, и со временем на рынок придут все значимые компании, которые стремятся расширить область деятельности. А для маленьких компаний останется своя ниша, в частности внутренний туризм.