Очередного снижения ставки ФРС можно не ждать. Или же статистика скрывает реальные проблемы?

Последние макроэкономические данные из США заставляют поверить в силу американской экономики, а значит, о дальнейшем снижении ставки ФРС можно забыть. Или же все не так просто?

Zerohedge

Тем временем в Канаде

Zerohedge

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В пятницу в Штатах вышли едва ли не главные данные по экономике - отчет по рынку труда. Цифры оказались просто фантастическими. Было создано 266 тыс. рабочих мест, при этом в промышленности рост занятости составил 54 тыс. рабочих мест, что является рекордом с 1998 г.Оглушительный успех Трампа, можно подумать на первый взгляд. Впрочем, столь бурный рост в промышленности объясняется прекращением забастовки работников General Motors, что добавило в статистику 41 тыс.С другой стороны, в целом рынок труда действительно выглядит неплохо, большинство отраслей показали прирост рабочих мест.Но также стоит отметить, что рабочие места в сфере общественного питания и питья продолжают оставаться главной движущей силой рынка труда в США. С февраля 2010 г. из 117 месяцев только в 5 можно было наблюдать снижение числа официантов и барменов, и ноябрь не стал исключением.Итак, как же эти данные повлияют на политику ФРС и значит ли, что теперь о снижении ставок можно забыть?Пока рынок фьючерсов на ставку федеральных фондов закладывает еще один шаг вниз к сентябрю 2020 г., здесь пока ничего не изменилось, но очевидно, что трейдеры ждут завершения цикла смягчения.Другой вопрос, какой будет статистика в дальнейшем? Если рынок труда продолжит показывать силу, Пауэлл может начать говорить о возможном повышении ставки. Однако, если рынок труда начнет слабеть, риторика может стать намного более "голубиной".Пока в США все восхищаются статистикой, банкиры в Канады советуют клиентам не смотреть на выходящие цифры. Занятость в Канаде в ноябре неожиданно упала на 71,2 тыс. рабочих мест, что стало самым большим спадом после финансового кризиса.Более детальный анализ также не принес хороших новостей. Занятость на постоянной основе сократилась на 38,4 тыс. рабочих мест, частный сектор потерял 50,2 тыс., а уровень безработицы подскочил до 5,9%, показав самый резкий рост с момента рецессии.Конечно, рынок труда Канады никак не влияет на положение дел в Штатах и тем более на политику ФРС, но столь существенная разница в соседних странах заставляет задуматься.