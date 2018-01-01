Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

1. Чечня Рейтинговый балл в 2018 году : 99,4



Место в 2017 году: 1-е



Эксперты отмечают, что в первой пятерке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа.



Первое место сохранила за собой Чеченская Республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.



В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами. : 99,41-еЭксперты отмечают, что в первой пятерке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа.Первое место сохранила за собой Чеченская Республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами.

2. Ингушетия Рейтинговый балл в 2018 году : 91,9



Место в 2017 году : 2-е



Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям.



Но по тем показателям, которые связаны с наркотическими веществами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку. : 91,9: 2-еДля северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям.Но по тем показателям, которые связаны с наркотическими веществами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

3. Дагестан Рейтинговый балл в 2018 году : 91,9



Место в 2017 году : 3-е



В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но согласно статистическим данным во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя.



Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка. : 91,9: 3-еВ каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но согласно статистическим данным во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя.Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка.

4. Кабардино-Балкарская Республика Рейтинговый балл в 2018 году : 87,9



Место в 2017 году : 4-е



Если говорить об общих тенденциях по стране, исследования свидетельствуют, что более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия.



По итогам 2018 г. в 47 российских регионах сократились расходы на табак, еще в четырех не изменились. Согласно расчетам экспертов РИА "Новости" наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области. : 87,9: 4-еЕсли говорить об общих тенденциях по стране, исследования свидетельствуют, что более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия.По итогам 2018 г. в 47 российских регионах сократились расходы на табак, еще в четырех не изменились. Согласно расчетам экспертов РИА "Новости" наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

5. Республика Северная Осетия-Алания Рейтинговый балл в 2018 году : 84,1



Место в 2017 году : 5-е



С потреблением алкоголя ситуация сложнее.



Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2018 г., по расчетам РИА "Рейтинг", составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение. : 84,1: 5-еС потреблением алкоголя ситуация сложнее.Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2018 г., по расчетам РИА "Рейтинг", составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение.

6. Волгоградская область Рейтинговый балл в 2018 году : 81,5



Место в 2017 году : 10-е



При этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.



Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Республики Адыгея и Татарстан.



Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению. : 81,5: 10-еПри этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Республики Адыгея и Татарстан.Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению.

7. Тамбовская область Рейтинговый балл в 2018 году : 80,3



Место в 2017 году : 12-е



Немного лучше обстоит ситуация с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения: по итогам 2018 г. общероссийский показатель несколько снизился.



На позитивную динамику повлияло улучшение ситуации в 49 российских регионах.



Смертность от отравлений алкоголем также немного снизилась в целом по стране, позитивную динамику показателя можно наблюдать в 63 российских регионах. : 80,3: 12-еНемного лучше обстоит ситуация с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения: по итогам 2018 г. общероссийский показатель несколько снизился.На позитивную динамику повлияло улучшение ситуации в 49 российских регионах.Смертность от отравлений алкоголем также немного снизилась в целом по стране, позитивную динамику показателя можно наблюдать в 63 российских регионах.

8. Ставропольский край Рейтинговый балл в 2018 году : 80,2



Место в 2017 году : 7-е



При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 г.



По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек. : 80,2: 7-еПри расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 г.По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

9. Татарстан Рейтинговый балл в 2018 году : 79,9



Место в 2017 году : 16-е



К основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания.



Накопительный вред от них выливается в социальные и экономические негативные последствия для всей страны. : 79,9: 16-еК основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания.Накопительный вред от них выливается в социальные и экономические негативные последствия для всей страны.

10. Саратовская область Рейтинговый балл в 2018 году : 79,7



Место в 2017 году : 6-е



Кампания по продвижению здорового образа жизни многие годы ведется во всем мире, но Россия относительно недавно примкнула к общему движению.



Его поддерживают на самых разных уровнях. Одним из основных постулатов ЗОЖ является отказ от вредных привычек, под которыми можно понимать самый широкий круг соблазнов. : 79,7: 6-еКампания по продвижению здорового образа жизни многие годы ведется во всем мире, но Россия относительно недавно примкнула к общему движению.Его поддерживают на самых разных уровнях. Одним из основных постулатов ЗОЖ является отказ от вредных привычек, под которыми можно понимать самый широкий круг соблазнов.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 регионах России, жители которых практически не имеют вредных привычек.