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      Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

      09.12 05:54Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

      Ниже мы расскажем о 10 регионах России, жители которых практически не имеют вредных привычек.

      1. Чечня

      Рейтинговый балл в 2018 году: 99,4

      Место в 2017 году: 1-е

      Эксперты отмечают, что в первой пятерке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа.

      Первое место сохранила за собой Чеченская Республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

      В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами.

      2. Ингушетия

      Рейтинговый балл в 2018 году: 91,9

      Место в 2017 году: 2-е

      Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям.

      Но по тем показателям, которые связаны с наркотическими веществами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

      3. Дагестан

      Рейтинговый балл в 2018 году: 91,9

      Место в 2017 году: 3-е

      В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но согласно статистическим данным во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя.

      Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка.

      4. Кабардино-Балкарская Республика

      Рейтинговый балл в 2018 году: 87,9

      Место в 2017 году: 4-е

      Если говорить об общих тенденциях по стране, исследования свидетельствуют, что более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия.

      По итогам 2018 г. в 47 российских регионах сократились расходы на табак, еще в четырех не изменились. Согласно расчетам экспертов РИА "Новости" наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

      5. Республика Северная Осетия-Алания

      Рейтинговый балл в 2018 году: 84,1

      Место в 2017 году: 5-е

      С потреблением алкоголя ситуация сложнее.

      Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2018 г., по расчетам РИА "Рейтинг", составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение.

      6. Волгоградская область

      Рейтинговый балл в 2018 году: 81,5

      Место в 2017 году: 10-е

      При этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.

      Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Республики Адыгея и Татарстан.

      Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению.

      7. Тамбовская область

      Рейтинговый балл в 2018 году: 80,3

      Место в 2017 году: 12-е

      Немного лучше обстоит ситуация с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения: по итогам 2018 г. общероссийский показатель несколько снизился.

      На позитивную динамику повлияло улучшение ситуации в 49 российских регионах.

      Смертность от отравлений алкоголем также немного снизилась в целом по стране, позитивную динамику показателя можно наблюдать в 63 российских регионах.

      8. Ставропольский край

      Рейтинговый балл в 2018 году: 80,2

      Место в 2017 году: 7-е

      При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 г.

      По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

      9. Татарстан

      Рейтинговый балл в 2018 году: 79,9

      Место в 2017 году: 16-е

      К основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания.

      Накопительный вред от них выливается в социальные и экономические негативные последствия для всей страны.

      10. Саратовская область

      Рейтинговый балл в 2018 году: 79,7

      Место в 2017 году: 6-е

      Кампания по продвижению здорового образа жизни многие годы ведется во всем мире, но Россия относительно недавно примкнула к общему движению.

      Его поддерживают на самых разных уровнях. Одним из основных постулатов ЗОЖ является отказ от вредных привычек, под которыми можно понимать самый широкий круг соблазнов.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, регионы, регионы России, вредные привычки

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