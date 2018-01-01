Топ-10 компаний Китая с самым высоким уровнем социальной ответственности

Китайские компании уже давно стали лидерами на мировой арене и зачастую становятся образцом для подражания во всем мире, в том числе и в вопросе социальной ответственности.

10. Huawei



Штаб-квартира компании располагается в Шанхае. Компания является крупнейшим в стране производителем телекоммуникационного оборудования. Это одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.



16 марта 2019 г. стало известно, что компания при помощи 5G в скором времени разработает онлайн-версию самого большого дворцового комплекса в мире — Запретного города в Пекине. Huawei Technologies стала компанией с самой конкурентоспособной интеллектуальной собственностью в Китае согласно данным исследования Hurun Report.Штаб-квартира компании располагается в Шанхае. Компания является крупнейшим в стране производителем телекоммуникационного оборудования. Это одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.16 марта 2019 г. стало известно, что компания при помощи 5G в скором времени разработает онлайн-версию самого большого дворцового комплекса в мире — Запретного города в Пекине.

10. Dongfeng Motor Corporation



Основные производственные базы компании расположены в городах Шиянь, Сянъян, Ухань, Гуанчжоу и др. Dongfeng Motor Corporation - это одно из крупнейших системообразующих автомобильных государственных предприятий в Китае с годовым объемом выпуска более 4 млн автомобилей с главным офисом в г. Ухань, который называют "магистралью девяти провинций".Основные производственные базы компании расположены в городах Шиянь, Сянъян, Ухань, Гуанчжоу и др.

9. State Development and Investment Corp



По итогам 2018 г., ее прибыль достигла 19,3 млрд юаней. Объем активов, находящихся в управлении дилеров по ценным бумагам, в прошлом году достиг 12,91 трлн юаней, у фондовых компаний – 9,62 трлн юаней, а у компаний, специализирующихся на торговле фьючерсами, – 127,6 млрд юаней.



SDIC управляет государственными фондами суммарным объемом 160 млрд юаней ($23,7 млрд). Из этой суммы более 70% направлены в частный сектор китайской экономики. SDIC является крупнейшей государственной инвестиционной компанией Китая с общим объемом активов 584 млрд юаней.По итогам 2018 г., ее прибыль достигла 19,3 млрд юаней. Объем активов, находящихся в управлении дилеров по ценным бумагам, в прошлом году достиг 12,91 трлн юаней, у фондовых компаний – 9,62 трлн юаней, а у компаний, специализирующихся на торговле фьючерсами, – 127,6 млрд юаней.SDIC управляет государственными фондами суммарным объемом 160 млрд юаней ($23,7 млрд). Из этой суммы более 70% направлены в частный сектор китайской экономики.

8. China National Gold Group



В погоне за дополнительными активами золотодобычи материнская компания и ее дочерняя компания по международному развитию China Gold International Resources активно занимаются разведкой заморских золотых приисков.



В основном компания занимается добычей полезных ископаемых. Тем не менее у нее также есть розничный бизнес, предлагающий золотые и серебряные слитки, изготовленные по индивидуальному заказу.



Вне горных работ и полезных ископаемых компания участвует в услугах по стерилизации облучения для пищевых, медицинских и косметических компаний в Китае, Гонконге и Макао.



Дочерние компании также занимаются контрактной инженерией, импортом и экспортом, а также трудовыми услугами для более чем 40 зарубежных компаний. China National Gold Group Corporation - центральная государственная китайская золотодобывающая корпорация, в основном занимающаяся добычей и переработкой золота, серебра, меди и молибдена.В погоне за дополнительными активами золотодобычи материнская компания и ее дочерняя компания по международному развитию China Gold International Resources активно занимаются разведкой заморских золотых приисков.В основном компания занимается добычей полезных ископаемых. Тем не менее у нее также есть розничный бизнес, предлагающий золотые и серебряные слитки, изготовленные по индивидуальному заказу.Вне горных работ и полезных ископаемых компания участвует в услугах по стерилизации облучения для пищевых, медицинских и косметических компаний в Китае, Гонконге и Макао.Дочерние компании также занимаются контрактной инженерией, импортом и экспортом, а также трудовыми услугами для более чем 40 зарубежных компаний.

7. China National Building Material Group



China National Building Material Group (основана в 1984 г.) является государственным предприятием, администрируется государственная комиссия активов по контролю и управлению Государственного совета China National Building Materials GroupCorporation – крупнейшая корпорация по комплексному производству строительных материалов Китая. Включает 4 ключевых бизнес-направления: промышленность; разработку технологий; производство оборудования; торговлю и логистику.China National Building Material Group (основана в 1984 г.) является государственным предприятием, администрируется государственная комиссия активов по контролю и управлению Государственного совета

6. China Huaneng Group



China Huaneng Group - китайская государственная генерирующая корпорация.



Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии. China Huaneng Group - одна из ведущих энергетических компаний Китая.China Huaneng Group - китайская государственная генерирующая корпорация.Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии.

5. Sinopec Group



На конец 2018 г. корпорации были выданы лицензии на 219 участков для добычи нефти и газа в КНР общей площадью 31,6 тыс. кв. км, кроме того, имелись лицензии на разведку на 194 участках площадью около 525 тыс. кв. км.



В других странах корпорация имеет лицензию на один участок площадью 322,6 кв. км, а также доли в 73 участках. Корпорации принадлежит 30 нефтеперерабатывающих завода общей производительностью 293,5 млн т в год.



Розничная сеть корпорации является крупнейшей в КНР и насчитывает более 30 тыс. автозаправок. Sinopec - китайская интегрированная энергетическая и химическая компания. Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны.На конец 2018 г. корпорации были выданы лицензии на 219 участков для добычи нефти и газа в КНР общей площадью 31,6 тыс. кв. км, кроме того, имелись лицензии на разведку на 194 участках площадью около 525 тыс. кв. км.В других странах корпорация имеет лицензию на один участок площадью 322,6 кв. км, а также доли в 73 участках. Корпорации принадлежит 30 нефтеперерабатывающих завода общей производительностью 293,5 млн т в год.Розничная сеть корпорации является крупнейшей в КНР и насчитывает более 30 тыс. автозаправок.

4. Hyundai Motor Group (Китай)



Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, Китае, Индии, Чехии, России и Бразилии.



Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонов по всему миру.



Китайское подразделение компании занимает 4-е место по уровню социальной ответственности в стране. Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и четвёртый в мире.Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, Китае, Индии, Чехии, России и Бразилии.Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонов по всему миру.Китайское подразделение компании занимает 4-е место по уровню социальной ответственности в стране.

3. China Huadian Corporation



"Хуадянь" производит около 10% энергии в Китае и является одной из пяти крупнейших компаний страны в этой сфере, созданных в конце 2002 г. в результате реформы государственной энергетической системы. Huadian Corporation — китайская государственная корпорация в сфере энергетики; занимается производством и поставкой электро- и теплоэнергии, а также развитием энергетики первичной энергии."Хуадянь" производит около 10% энергии в Китае и является одной из пяти крупнейших компаний страны в этой сфере, созданных в конце 2002 г. в результате реформы государственной энергетической системы.

2. China Samsung



Сегодня в компании Samsung работают более 309 630 человек в 74 странах мира. Главный офис компании расположен в Сувоне (Южная Корея).



Китайское подразделение компании занимает вторую строчку в рейтинге социальной ответственности в стране. Samsung Electronics Co. — транснациональная компания по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов.Сегодня в компании Samsung работают более 309 630 человек в 74 странах мира. Главный офис компании расположен в Сувоне (Южная Корея).Китайское подразделение компании занимает вторую строчку в рейтинге социальной ответственности в стране.

1. China Resources (Holdings)



Основными активами холдинга являются сеть супермаркетов China Resources Vanguard (Гонконг, Гуандун, Чжэцзян, Шанхай, Цзянсу, Тяньцзинь, Пекин) и крупнейшая китайская пивоваренная компания China Resources Snow Breweries (совместное предприятие группы с британской SABMiller), имеющая заводы в Пекине, Шанхае и Цзянсу.



Компания имеет энергетические и угольные активы в китайских провинциях Ляонин, Пекин, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Гуандун и Юньнань.



Компания является крупным застройщиком и оператором недвижимости с активами в городах Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду, Ухань, Хэфэй, Ханчжоу, Уси, Далянь, Нинбо, Чанша, Сучжоу, Чунцин и Шэньян. Также ей принадлежит небоскреб China Resources Tower в Бангкоке.



Компания является ведущим производителем цемента и бетона в Южном Китае и вторым по величине производителем в стране. China Resources — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в Китае.Основными активами холдинга являются сеть супермаркетов China Resources Vanguard (Гонконг, Гуандун, Чжэцзян, Шанхай, Цзянсу, Тяньцзинь, Пекин) и крупнейшая китайская пивоваренная компания China Resources Snow Breweries (совместное предприятие группы с британской SABMiller), имеющая заводы в Пекине, Шанхае и Цзянсу.Компания имеет энергетические и угольные активы в китайских провинциях Ляонин, Пекин, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Гуандун и Юньнань.Компания является крупным застройщиком и оператором недвижимости с активами в городах Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду, Ухань, Хэфэй, Ханчжоу, Уси, Далянь, Нинбо, Чанша, Сучжоу, Чунцин и Шэньян. Также ей принадлежит небоскреб China Resources Tower в Бангкоке.Компания является ведущим производителем цемента и бетона в Южном Китае и вторым по величине производителем в стране.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Эксперты Китайской академии социальных наук опубликовали рейтинг китайских компанию по уровню социальной ответственности.Для составления рейтинга аналитики оценили уровень социальной ответственности бизнеса, а также уровень раскрытия информации.Компании в области энергетики, банковского сектора и производства оборудования получили высокие оценки уровня социальной ответственности бизнеса.Ниже мы расскажем о 10 компаниях Китая с самым высоким уровнем социальной ответственности.