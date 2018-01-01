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      Топ-10 компаний Китая с самым высоким уровнем социальной ответственности

      09.12 06:56Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Китайские компании уже давно стали лидерами на мировой арене и зачастую становятся образцом для подражания во всем мире, в том числе и в вопросе социальной ответственности.

      Эксперты Китайской академии социальных наук опубликовали рейтинг китайских компанию по уровню социальной ответственности.

      Для составления рейтинга аналитики оценили уровень социальной ответственности бизнеса, а также уровень раскрытия информации.

      Компании в области энергетики, банковского сектора и производства оборудования получили высокие оценки уровня социальной ответственности бизнеса.

      Ниже мы расскажем о 10 компаниях Китая с самым высоким уровнем социальной ответственности.

      10. Huawei

      Huawei Technologies стала компанией с самой конкурентоспособной интеллектуальной собственностью в Китае согласно данным исследования Hurun Report.

      Штаб-квартира компании располагается в Шанхае. Компания является крупнейшим в стране производителем телекоммуникационного оборудования. Это одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

      16 марта 2019 г. стало известно, что компания при помощи 5G в скором времени разработает онлайн-версию самого большого дворцового комплекса в мире — Запретного города в Пекине.

      10. Dongfeng Motor Corporation

      Dongfeng Motor Corporation - это одно из крупнейших системообразующих автомобильных государственных предприятий в Китае с годовым объемом выпуска более 4 млн автомобилей с главным офисом в г. Ухань, который называют "магистралью девяти провинций".

      Основные производственные базы компании расположены в городах Шиянь, Сянъян, Ухань, Гуанчжоу и др.

      9. State Development and Investment Corp

      SDIC является крупнейшей государственной инвестиционной компанией Китая с общим объемом активов 584 млрд юаней.

      По итогам 2018 г., ее прибыль достигла 19,3 млрд юаней. Объем активов, находящихся в управлении дилеров по ценным бумагам, в прошлом году достиг 12,91 трлн юаней, у фондовых компаний – 9,62 трлн юаней, а у компаний, специализирующихся на торговле фьючерсами, – 127,6 млрд юаней.

      SDIC управляет государственными фондами суммарным объемом 160 млрд юаней ($23,7 млрд). Из этой суммы более 70% направлены в частный сектор китайской экономики.

      8. China National Gold Group

      China National Gold Group Corporation - центральная государственная китайская золотодобывающая корпорация, в основном занимающаяся добычей и переработкой золота, серебра, меди и молибдена.

      В погоне за дополнительными активами золотодобычи материнская компания и ее дочерняя компания по международному развитию China Gold International Resources активно занимаются разведкой заморских золотых приисков.

      В основном компания занимается добычей полезных ископаемых. Тем не менее у нее также есть розничный бизнес, предлагающий золотые и серебряные слитки, изготовленные по индивидуальному заказу.

      Вне горных работ и полезных ископаемых компания участвует в услугах по стерилизации облучения для пищевых, медицинских и косметических компаний в Китае, Гонконге и Макао.

      Дочерние компании также занимаются контрактной инженерией, импортом и экспортом, а также трудовыми услугами для более чем 40 зарубежных компаний.

      7. China National Building Material Group

      China National Building Materials GroupCorporation – крупнейшая корпорация по комплексному производству строительных материалов Китая. Включает 4 ключевых бизнес-направления: промышленность; разработку технологий; производство оборудования; торговлю и логистику.

      China National Building Material Group (основана в 1984 г.) является государственным предприятием, администрируется государственная комиссия активов по контролю и управлению Государственного совета
      .

      6. China Huaneng Group

      China Huaneng Group - одна из ведущих энергетических компаний Китая.

      China Huaneng Group - китайская государственная генерирующая корпорация.

      Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии.

      5. Sinopec Group

      Sinopec - китайская интегрированная энергетическая и химическая компания. Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны.

      На конец 2018 г. корпорации были выданы лицензии на 219 участков для добычи нефти и газа в КНР общей площадью 31,6 тыс. кв. км, кроме того, имелись лицензии на разведку на 194 участках площадью около 525 тыс. кв. км.

      В других странах корпорация имеет лицензию на один участок площадью 322,6 кв. км, а также доли в 73 участках. Корпорации принадлежит 30 нефтеперерабатывающих завода общей производительностью 293,5 млн т в год.

      Розничная сеть корпорации является крупнейшей в КНР и насчитывает более 30 тыс. автозаправок.

      4. Hyundai Motor Group (Китай)

      Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и четвёртый в мире.

      Компании принадлежит ряд автозаводов в Южной Корее (в том числе крупнейший в мире автосборочный завод в Ульсане), Турции, Северной Америке, Китае, Индии, Чехии, России и Бразилии.

      Автомобили компании продаются в 5 тыс. автосалонов по всему миру.

      Китайское подразделение компании занимает 4-е место по уровню социальной ответственности в стране.

      3. China Huadian Corporation

      Huadian Corporation — китайская государственная корпорация в сфере энергетики; занимается производством и поставкой электро- и теплоэнергии, а также развитием энергетики первичной энергии.

      "Хуадянь" производит около 10% энергии в Китае и является одной из пяти крупнейших компаний страны в этой сфере, созданных в конце 2002 г. в результате реформы государственной энергетической системы.

      2. China Samsung

      Samsung Electronics Co. — транснациональная компания по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов.

      Сегодня в компании Samsung работают более 309 630 человек в 74 странах мира. Главный офис компании расположен в Сувоне (Южная Корея).

      Китайское подразделение компании занимает вторую строчку в рейтинге социальной ответственности в стране.

      1. China Resources (Holdings)

      China Resources — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в Китае.

      Основными активами холдинга являются сеть супермаркетов China Resources Vanguard (Гонконг, Гуандун, Чжэцзян, Шанхай, Цзянсу, Тяньцзинь, Пекин) и крупнейшая китайская пивоваренная компания China Resources Snow Breweries (совместное предприятие группы с британской SABMiller), имеющая заводы в Пекине, Шанхае и Цзянсу.

      Компания имеет энергетические и угольные активы в китайских провинциях Ляонин, Пекин, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Гуандун и Юньнань.

      Компания является крупным застройщиком и оператором недвижимости с активами в городах Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду, Ухань, Хэфэй, Ханчжоу, Уси, Далянь, Нинбо, Чанша, Сучжоу, Чунцин и Шэньян. Также ей принадлежит небоскреб China Resources Tower в Бангкоке.

      Компания является ведущим производителем цемента и бетона в Южном Китае и вторым по величине производителем в стране.

      Рубрики: Компании

      Метки: Китай, рейтинг, компании, социальная ответственность

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