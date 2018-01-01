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      7 главных событий недели в экономике

      09.12 08:20Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Ключевым событием для локального рынка станет решение Банка России по ставке, но монетарную политику также обсудят центробанки США, Швейцарии, Бразилии, Турции и других стран. ЕЦБ проведет первое заседание под председательством Кристин Лагард.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 9 декабря

      Лидеры Франции, России, Германии, Украины проведут встречу в "нормандском формате" в Париже

      Саммит в нормандском формате, проведение которого запланировано на 9 декабря в Париже, должен способствовать выполнению Минских соглашений.

      Такое мнение выразили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров.

      По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва надеется, что Париж и Берлин помогут убедить украинскую сторону в "безальтернативности" минских договоренностей. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не завышать ожидания от встречи, несмотря на ее важность.

      Всемирное антидемпинговое агентство (WADA) примет решение о мерах в отношении РФ

      9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.

      Комитет по соответствию уже рекомендовал запретить на четыре года российским спортсменам выступать под своим флагом, в течение того же срока не проводить в стране соревнований, а также повторно лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

      Вторник, 10 декабря

      Переговоры РФ, Ирана, Турции по Сирии

      Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря.

      Борьба с остатками террористических группировок и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными, будут обсуждаться в Нур-Султане на встрече в астанинском формате 10-11 декабря.

      Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

      Министр также подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы о работе Конституционного комитета Сирии после всего двух сессий. "Процесс только-только начался", - отметил Лавров.

      Среда, 11 декабря

      Ставка ФРС, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла

      Согласно прогнозу аналитиков и экспертов ставка останется без изменений на уровне 1,50-1,75%.

      Как ранее писали "Вести.Экономика", председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что центробанк снизил процентные ставки в этом году отчасти потому, что чиновники пришли к выводу, что экономика не была такой сильной, как ожидалось ранее

      Акции Saudi Aramco начнут торговаться на бирже

      Как ранее писали "Вести.Экономика", размещение акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прошло успешно. Оно было крупнейшим за всю историю размещений - $25,6 млрд, что ставит ее на первое место в мире по капитализации, оцениваемой теперь в $1,7 трлн.

      Помимо того, что данное IPO очень положительно влияет на цену нефти, оно должно привести к пересмотру рыночных мультипликаторов оценки нефтяных компаний всего мира и в том числе должно повлиять на оценку российских сырьевых компаний, которые на фоне этого смотрятся крайне перспективно.

      Четверг, 12 декабря

      Ставки Европейского центробанка, пресс-конференция президента Кристин Лагард

      Согласно прогнозам аналитиков и экспертов ставки останутся без изменения.

      Как ранее писали "Вести.Экономика", в последние недели ряд членов совета управляющих ЕЦБ высказались за запуск обзора политики банка, в том числе новый председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

      Выступая незадолго до вступления в должность в начале ноября, Лагард отметила, что пересмотр стратегии станет одним из способов устранить раскол среди ее коллег, возникший из-за недавнего решения о расширении стимулирования.

      Пятница, 13 декабря

      Ставка ЦБР, пресс-конференция председателя Эльвиры Набиуллиной

      Совет директоров Центробанка РФ проведет последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике, по итогам которого, как ожидают большинство экономистов, понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

      Однако не все убеждены в необходимости такого шага: аналитики АО "Нордеа Банк" отмечают, что данные, вышедшие после снижения ставки на половину процентного пункта в октябре, соответствуют прогнозам ЦБР и регулятор сохранит ставку.

      В интервью РИА "Новости" глава департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин лишь повторил формулировку последнего заявления, в то время как Morgan Stanley отмечает, что рынок на сегодняшний день переоценивает потенциал смягчения и ралли в ОФЗ закончилось.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, ЕЦБ, ФРС, рейтинг, Кристин Лагард, ЦБ РФ, саммит, Париж, Сирия, события, Эльвира Набиуллина, Сергей Лавров, Saudi Aramco, Джером Пауэлл, ставка ФРС, WADA, нормандский формат, ставка ЦБ РФ

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