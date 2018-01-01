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      Япония резко повысила оценку роста ВВП в III квартале

      09.12 08:44Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Японии в III квартале выросла значительно сильнее, чем сообщалось первоначально, что обусловлено увеличением капиталовложений и частного потребления.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      ВВП Японии в июле-сентябре увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные правительства страны. Ранее сообщалось о росте всего на 0,2%.

      Результат превысил ожидания опрошенных Bloomberg экономистов, которые в среднем прогнозировали рост на 0,6%.

      По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Японии в июле-сентябре вырос на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Прогноз предполагал рост на 0,2%. Во II квартале был зафиксирован рост на 0,5% в квартальном выражении.

      Капиталовложения бизнеса увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,4%.

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      Частное потребление, на долю которого приходится около 60% экономики Японии, в июле-сентябре выросло на 0,5% относительно II квартала. Предварительная оценка указывала на рост на 0,4%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

      В Японии наблюдался всплеск потребительских расходов в преддверии повышения налога с продаж с 8% до 10% с 1 октября.

      Некоторые аналитики опасаются, что скачок расходов бизнеса и домохозяйств перед повышением налога сменится ослаблением спроса в ближайшие месяцы. В результате экономика может остаться без драйвера роста, если экспорт не восстановится.

      Чистый экспорт, или экспорт за вычетом импорта, вычел 0,2 процентного пункта из пересмотренного показателя роста ВВП в III квартале, в то время как внутренний спрос прибавил 0,6 п. п.

      Отдельные данные показали, что профицит счета текущих операций за октябрь составил 1,82 трлн иен вместо ожидавшегося профицита в 1,81 трлн иен.

      Экономика Японии сталкивается с растущим понижательным давлением на фоне торговой войны между США и Китаем и ослабления глобального спроса.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе власти Японии представили пакет фискального стимулирования на сумму 13,2 трлн иен ($122 млрд), чтобы поддержать рост третьей по величине экономики мира.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, экспорт, ВВП, инвестиции, частное потребление

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