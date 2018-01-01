ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Банкиры с Уолл-стрит могут лишиться заработка

      09.12 08:12Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Банкиры с Уолл-стрит слишком дорого обходятся молодым фирмам при выведении акций на IPO, однако все может измениться, и андеррайтеры будут больше не нужны.

      Инвесторы крупнейших стартапов Силиконовой долины давно жаловались на заоблачные комиссионные банкиров за помощь при размещении акций и слишком низкий прайсинг, который обделяет владельцев, но позволяет банкам дать быстро заработать крупным инвестменеджерам. Выход, возможно, нашелся, пишет Bloomberg.

      В 2018 г. техника прямого листинга доказала, что технологии могут обеспечить той или иной компании такой же гладкий выход на фондовый рынок, как и дорогостоящий пул андеррайтеров Уолл-стрит.

      Два банка из числа ведущих андеррайтеров IPO США, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, участвуют в разработке системы прямого листинга, рассчитывая сохранить за собой определенную роль в процессе. Но сентябрьская встреча венчурных инвесторов и стартаперов в Сан-Франциско показала, что многие представители Силиконовой долины хотят ограничить участие банков.

      Вместо этого многие в Долине все чаще выбирают технологии чикагской фирмы Citadel Securities, мало заинтересованной в нынешнем рынке андеррайтинга IPO.

      Прямой листинг выводит акции компании на фондовый рынок, позволяя венчурным инвесторам и сотрудникам заработать без привлечения нового капитала.

      Он исключает этап формирования заявок, полагаясь на программное обеспечение, с помощью которого можно на лету сопоставить объем размещаемых акций и интерес инвесторов.

      Риск заключается в несоответствии спроса предложению, что приводит к резким колебаниям котировок или даже к приостановке торгов и может нанести серьезный ущерб. Банкиры стараются не допустить этого, анализируя интерес инвесторов.

      Джозеф Микейн, бывший глава отдела Barclays Plc по электронным торгам акциями, пришел в Citadel Securities в 2017 г. и с тех пор создает команду, которая будет гарантировать бесперебойную торговлю акциями свыше 1400 компаний с листингом, для которых эта фирма является уполномоченным маркетмейкером.

      Citadel Securities стремится расширить эту базу клиентов, помогая новым компаниям выходить на биржу. В этом смысле связанные с получением листинга услуги - всего лишь отправная точка для потенциальной выручки в будущем.

      В Citadel Securities говорят, что цель компании - сотрудничать с банками в сфере листинга, а не конкурировать с ними.

      В июне известный венчурный инвестор Билл Гёрли из Benchmark Capital призвал своих подписчиков в Twitter, число которых превышает 400 тыс., обратиться к услугам Citadel Securities и Morgan Stanley для проведения своего собственного прямого листинга.

      "Другие банки хотят позиционировать прямой листинг как особенный или редкий", - написал Гёрли.

      По данным Morgan Stanley, еще пять компаний могут провести прямой листинг в 2020 г.

      Рубрики: Акции, Финансы

      Метки: акции, банки, IPO, биржи, Уолл-стрит, листинг, стартапы, прямой листинг

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить