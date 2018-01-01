Банкиры с Уолл-стрит могут лишиться заработка

Банкиры с Уолл-стрит слишком дорого обходятся молодым фирмам при выведении акций на IPO, однако все может измениться, и андеррайтеры будут больше не нужны.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Инвесторы крупнейших стартапов Силиконовой долины давно жаловались на заоблачные комиссионные банкиров за помощь при размещении акций и слишком низкий прайсинг, который обделяет владельцев, но позволяет банкам дать быстро заработать крупным инвестменеджерам. Выход, возможно, нашелся, пишет Bloomberg.В 2018 г. техника прямого листинга доказала, что технологии могут обеспечить той или иной компании такой же гладкий выход на фондовый рынок, как и дорогостоящий пул андеррайтеров Уолл-стрит.Два банка из числа ведущих андеррайтеров IPO США, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, участвуют в разработке системы прямого листинга, рассчитывая сохранить за собой определенную роль в процессе. Но сентябрьская встреча венчурных инвесторов и стартаперов в Сан-Франциско показала, что многие представители Силиконовой долины хотят ограничить участие банков.Вместо этого многие в Долине все чаще выбирают технологии чикагской фирмы Citadel Securities, мало заинтересованной в нынешнем рынке андеррайтинга IPO.Прямой листинг выводит акции компании на фондовый рынок, позволяя венчурным инвесторам и сотрудникам заработать без привлечения нового капитала.Он исключает этап формирования заявок, полагаясь на программное обеспечение, с помощью которого можно на лету сопоставить объем размещаемых акций и интерес инвесторов.Риск заключается в несоответствии спроса предложению, что приводит к резким колебаниям котировок или даже к приостановке торгов и может нанести серьезный ущерб. Банкиры стараются не допустить этого, анализируя интерес инвесторов.Джозеф Микейн, бывший глава отдела Barclays Plc по электронным торгам акциями, пришел в Citadel Securities в 2017 г. и с тех пор создает команду, которая будет гарантировать бесперебойную торговлю акциями свыше 1400 компаний с листингом, для которых эта фирма является уполномоченным маркетмейкером.Citadel Securities стремится расширить эту базу клиентов, помогая новым компаниям выходить на биржу. В этом смысле связанные с получением листинга услуги - всего лишь отправная точка для потенциальной выручки в будущем.В Citadel Securities говорят, что цель компании - сотрудничать с банками в сфере листинга, а не конкурировать с ними.В июне известный венчурный инвестор Билл Гёрли из Benchmark Capital призвал своих подписчиков в Twitter, число которых превышает 400 тыс., обратиться к услугам Citadel Securities и Morgan Stanley для проведения своего собственного прямого листинга."Другие банки хотят позиционировать прямой листинг как особенный или редкий", - написал Гёрли.По данным Morgan Stanley, еще пять компаний могут провести прямой листинг в 2020 г.