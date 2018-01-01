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      Экспорт Китая сократился 4-й месяц подряд, импорт неожиданно вырос

      09.12 09:43Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт Китая в октябре сократился четвертый месяц подряд на фоне усилий Пекина по заключению промежуточной торговой сделки с Вашингтоном. В то же время рост импорта служит сигналом восстановления спроса.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Экспорт Китая в ноябре сократился на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост экспорта на 1% после октябрьского снижения на 0,9%.

      Импорт в ноябре неожиданно вырос на 0,3% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения на 1,8% после падения на 6,5% в октябре. Рост импорта в годовом выражении зафиксирован впервые с апреля.

      Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $38,73 млрд вместо ожидавшихся $46,3 млрд. В октябре профицит составлял $42,81 млрд.

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      Профицит торговли Китая с США в ноябре сократился до $24,6 млрд с $26,45 млрд месяцем ранее.

      Экспорт в США в долларовом выражении в январе-ноябре сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из США за тот же период упал на 23,3%.

      Затяжная торговая война между США и Китаем привела к введению взаимных пошлин на сотни миллиардов долларов, существенным образом повлияв на глобальные цепочки поставок и инвестиционные решения.

      Торговые переговоры между США и Китаем, несмотря на ряд оптимистичных заявлений, прозвучавших с обеих сторон, пока не принесли каких-либо реальных результатов. Стороны продолжают переговоры о заключении торгового соглашения "первой фазы".

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", Министерство финансов КНР на прошлой неделе объявило, что Китай освободит от пошлин часть импортируемых из США соевых бобов и свинины.

      Экспорт из Китая в ЕС за первые 11 месяцев 2019 г. вырос на 4,5%, импорт увеличился на 0,3%. Экспорт в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии за этот период вырос на 11,5%, импорт - на 2,8%.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, экспорт, торговый баланс, торговый профицит

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