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      Ограничение Китаем нелегального импорта мяса ставит под угрозу торговлю на $2 млрд

      09.12 14:17Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Подавление Китаем незаконного импорта мяса привело к тому, что Индии, одному из крупнейших экспортеров мяса буйвола, приходится искать новых покупателей, пишет Bloomberg.

      Фото: EPA/TOMOYUKI KAYA

      Китай ввел более строгий пограничный контроль из-за африканской чумы свиней. В результате поставки индийского мяса буйвола в Китай, которые обычно проходят через Вьетнам, почти прекратились.

      Индийские поставки мяса буйвола и субпродуктов в Китай через Вьетнам, Мьянму, Таиланд и Гонконг в январе-октябре упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,645 тыс. контейнеров, свидетельствуют данные, собранные Всеиндийской ассоциацией экспортеров мяса и домашнего скота.

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      Правительственные данные показали, что экспорт во Вьетнам, крупнейший покупатель Индии, упал на 34% до 202,873 тыс. тонн за шесть месяцев по сентябрь.

      Индийские экспортеры теперь надеются, что Индонезия сможет более чем утроить импорт мяса из южноазиатской страны, что помогло бы им компенсировать тяжелые потери в этом году.

      Ужесточение пограничного контроля в Китае ударило по торговле мясом на черном рынке, которая обычно оценивается примерно в $2 млрд в год. Индия не может напрямую продавать мясо буйвола в Китай из-за запрета Пекина с 2001 г. после вспышки ящура.

      Китай, крупнейший потребитель свинины, увеличил импорт говядины и другого мяса, поскольку потребители ищут альтернативы после эпидемии АЧС.

      Вирус АЧС распространился практически по всему Китаю, с тех пор как он был впервые зафиксирован в августе 2018 г. Падение производства свинины, любимого мяса китайцев, подталкивает цены к рекордно высоким уровням.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре цены на свинину подскочили на 101,3% после сентябрьского роста на 69,3%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Индия, Индонезия, мясо

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