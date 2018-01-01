ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китаю может потребоваться снижение налогов для бизнеса

      09.12 11:17Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Китай должен снизить ставки налога на бизнес, чтобы поддержать конкурентоспособность производителей и компенсировать последствия торговой войны с США, говорится в исследовании, проведенном по заказу Министерства промышленности и информатизации КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      В докладе SEEC Research Institute говорится, что правительство должно стремиться к постепенному снижению ставки налога на прибыль предприятий до 20% с нынешних 25% и к снижению ставки налога на добавленную стоимость еще на три пункта до 10%.

      Пекин в апреле снизил ставку НДС для производителей на три пункта до 13%, но ставка налога на прибыль предприятий остается неизменной с 2008 г.

      Снижение налогов для предприятий позволило бы им эффективнее конкурировать с иностранными компаниями. Налоговая гонка между Китаем и США началась в декабре 2017 г., когда президент США Дональд Трамп подписал закон о снижении ставки налога на прибыль корпораций на 14 пунктов до 21% с 1 января 2018 г.

      Ссылки по теме

      Вопрос о том, будут ли снижены налоги, вероятно, будет решен на Центральной рабочей конференции по экономике в этом месяце. На встрече также будут определены цели экономического роста и инфляции на следующий год.

      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале экономика выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г. Целевой диапазон роста ВВП на 2019 г. составляет 6-6,5%.

      Чтобы поддержать экономику, власти Китая в этом году решили снизить налоги и сборы для компаний почти на 2 трлн юаней после сокращения на 1,3 трлн юаней в прошлом году.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Китай также перенес на этот год 1 трлн юаней из квоты на выпуск специальных облигаций местных органов власти на 2020 г., чтобы стимулировать экономику.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, налоги, НДС, снижение налогов

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить