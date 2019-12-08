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      Китайская система социального кредита беспокоит иностранный бизнес

      09.12 17:11Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Создание корпоративной системы социального кредита в Китае вызывает беспокойство среди иностранных компаний, ведущих бизнес в стране, пишет Bloomberg.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Корпоративная система развивается бок о бок с накоплением данных о более чем 1 млрд граждан Китая, что вызывает опасения по поводу усиления государственного контроля. Система объединяет данные разных ведомств, показывающие, соблюдает ли компания сотни правил.

      Как сообщали "Вести.Экономика", система социального кредита будет охватывать все коммерческие организации независимо от их размера. При определении социального рейтинга будут учитываться судебные решения, налоговые отчеты, вопросы охраны окружающей среды, государственное лицензирование, качество продукции, безопасность труда и административные наказания со стороны регуляторов рынка.

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      Компании будут помечены как имеющие отличный, хороший, удовлетворительный или плохой социальный рейтинг, на основании чего правительство будет устанавливать различные степени надзора. Руководство компаний с плохим рейтингом будет вызвано местными чиновниками для подробного анализа, который будет включать планы по устранению проблем.

      Для оценки международных компаний программа будет анализировать множество данных, включая деловые контракты, социальную ответственность, соответствие нормативным требованиям и количество членов Коммунистической партии, которых они нанимают. Компании, занесенные в "черный список", могут столкнуться с наказаниями, включая отказ в доступе к дешевым кредитам, более высокие налоги на импорт и экспорт и запрет на выезд из Китая ключевого персонала.

      Некоторые опасаются, что система может использоваться для того, чтобы заставить компании придерживаться партийной линии. Иностранные компании в Китае сталкиваются с вопросом о том, может ли система стать оружием Пекина в торговой войне с Вашингтоном или средством для предоставления конкурентных преимуществ местным фирмам.

      "В некоторых случаях не хватает информации о том, как будут применяться черные списки, что приводит к неопределенности для многих предприятий", - заявил Джейкоб Паркер, вице-президент по операциям в Китае Американо-китайского делового совета.

      "Многие компании обеспокоены тем, что [система] предоставляет слишком много возможностей для интерпретации на местах, что может использоваться для дискриминации в отношении иностранных компаний", - добавил он.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, иностранные компании, социальный кредит, система социального кредита

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