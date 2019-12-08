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      Экс-министры обороны США пролили свет на причины неудачи переговоров Трампа с Ким Чен Ыном

      09.12 13:25Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Бывшие министры обороны США Леон Панетта и Джеймс Мэттис связали неудавшиеся саммиты между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом с недостаточной подготовкой и нехваткой сотрудничества с союзниками. Об этом сообщает CNBC.

      Президент США Дональд Трамп (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: EPA-EFE/HOST BROADCAST/POOL

      "Если президент США собирается провести переговоры с другим лидером, вам лучше чертовски хорошо подготовиться с точки зрения того, с какими проблемами это связано и о чем мы должны договориться, чтобы вы добились чего-то", - сказал Панетта о встречах Трампа с Кимом.

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      "Да, мы добились определенного прогресса в попытке сдержать то, что происходит в Северной Корее, но я думаю, что Северная Корея сегодня представляет собой столь же большую угрозу, как и раньше, если не больше", - добавил он.

      "Идти одному в этом мире не получится, - заявил Джеймс Мэттис на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана. - Сейчас в некоторых случаях мы работаем без союзников или против них".

      Панетта, бывший директор ЦРУ и министр обороны в администрации Барака Обамы, подчеркнул, как и Мэттис, важность сотрудничества с союзниками.

      В субботу северокорейские государственные СМИ сообщили, что на ракетном полигоне было проведено "очень важное" испытание. Трамп отреагировал на это, написав в Twitter, что Ким Чен Ын рискует "потерять все", если не предпримет шаги по денуклеаризации.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что КНДР не будет безвозмездно идти на уступки перед президентом США.

      КНДР не заинтересована в проведении "бесполезного" саммита с США, говорится в сообщении, подписанном советником министерства иностранных дел Кимом Ке Гваном, в ответ на призыв Трампа к Ким Чен Ыну "действовать быстро", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНДР, Северная Корея, переговоры, Леон Панетта, Дональд Трамп, Джеймс Мэттис, Ким Чен Ын

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