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      Что не так с мировой экономикой и почему ЦБ смягчают политику рекордными темпами

      09.12 08:51Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Власти США заявляют, что их экономика находится в прекрасной форме, а глобальный спад подходит к концу. При этом центробанки ведут себя так, как будто мировая финансовая система на грани коллапса.

      В мире и экономике, в частности, разворачиваются загадочные события. С одной стороны, президент США Трамп продолжает повторять, что экономика США является самой сильной за все время, при этом стратеги крупнейших банков, а также экономисты и должностные лица не перестают повторять, что мировая экономика начнет восстанавливаться в любую минуту. Однако есть и другая сторона медали.

      Независимые эксперты отмечали ранее, а на прошлой неделе в Convoy Investments снова обратили внимание на тот факт, что пока экономика США якобы уверенно растет, растет и баланс ФРС, причем со скоростью, сопоставимой QE1, и быстрее, чем QE2 или QE3.

      Zerohedge

      Для политиков очень удобно объяснять стремительный рост фондовых индексов США состоянием экономики, которое они описывают в превосходных тонах.

      На деле же расширение баланса ФРС как раз и является главной движущей силой на финансовых рынках.

      Некоторые наблюдатели установили четкую корреляцию, согласно которой S&P растет каждую неделю, когда баланс ФРС увеличивается, и снижается всякий раз, когда баланс сокращается.

      Zerohedge

      Стоит напомнить, что запуск QE глава ФРС Джером Пауэлл объяснял необходимостью повысить резервы банков и восстановить нормальную работу рынка РЕПО.

      Однако общая картина заставляет задуматься: если ФРС так активно взялась за дело, может ли это означать, что надвигается масштабный кризис, который не ограничится рынком РЕПО.

      Как отмечает Майкл Хартнетт из Bank of America в своем последнем обзоре, глобальная денежно-кредитная политика перешла от количественного ужесточения в 2018 г. (42 повышения ставок) к агрессивному количественному смягчению (53 снижения ставок) - это самые высокие темпы роста смягчения политики после финансового кризиса.

      Zerohedge

      Однако в 2008-2009 гг. у ЦБ была объективная причина: весь мир буквально висел на волоске. После краха банка Lehmann Brothers вся финансовая система была на грани краха.

      Сейчас ничего подобного нет, во всяком случае так принято думать. Более того, если верить заявлениям чиновников и экономистов, мировая экономика растет и даже готовится к оживлению.

      Почему же тогда центробанки ведут себя так, как будто за окном один из самых сильных кризисов в истории?

      За период в прошлого рождества центральные банки напечатали порядка $400 млрд, при этом ФРС и ЕЦБ в следующем году намерены увеличить свои балансы еще на $600 млрд.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: США, ЕЦБ, ФРС, кризис, мировая экономика, ЦБ мира, глобальная экономика

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