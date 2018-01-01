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      Рабочие места будущего сосредоточены в нескольких городах США

      09.12 16:25Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Новый анализ того, где в США создаются "инновационные" рабочие места, представил картину разделенной экономики, в которой отрасли, рассматриваемые как ключевые для будущего роста, сосредоточены всего в нескольких городах. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

      Исследование, проведенное Брукингским институтом, показало, что даже города, которые показали хорошие результаты с точки зрения общего роста занятости, такие как Даллас, отстают в привлечении работников в 13 отраслях с наиболее производительными рабочими местами в частном секторе.

      В период с 2005 по 2017 гг. такие отрасли, как химическое производство, спутниковые телекоммуникации и научные исследования, стекались примерно в 20 городов, в первую очередь в Сан-Франциско, Сиэтл, Сан-Хосе, Бостон и Сан-Диего. В совокупности эти преимущественно прибрежные города получили дополнительные 6% "инновационных" рабочих мест - около 250 тыс. позиций.

      Экономист Брукингского института Марк Муро опасается, что эта тенденция рискует стать "самоподдерживающейся и разрушительной".

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      За это десятилетие "четкая иерархия экономических показателей, основанная на инновационном потенциале, стала глубоко укоренившейся", написали в докладе Муро и его соавтор Роб Аткинсон, президент Фонда информационных технологий и инноваций.

      Обеспокоенность тем, что США фактически разделяются на две экономики, вызвала поддержку локальных усилий по распространению выгод от экономического роста. Федеральная резервная система отметила это расслоение как возможный риск для общего роста.

      Как сообщали "Вести.Экономика", председатель ФРС Джером Пауэлл указывал на то, что экономический рост не был равномерно распределен во многих частях страны, особенно в сельских районах.

      По словам главы центробанка, увеличение участия в трудовой деятельности в таких районах может способствовать ускорению экономического роста и должно стать приоритетом для политиков.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, инновации, рабочие места, неравенство

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