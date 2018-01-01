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      Ужесточение климатических стандартов может сократить стоимость компаний на $2,3 трлн

      09.12 15:18Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Ужесточение климатических стандартов может к 2025 г. привести к сокращению стоимости компаний в различных отраслях на сумму до $2,3 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на доклад группы инвесторов.

      Фото: EPA-EFE/F​RIEDEMANN VOGEL

      Резкая смена политики может серьезно нарушить текущие инвестиционные стратегии, говорится в докладе группы "Принципы ответственного инвестирования" (PRI) ООН, представляющей инвесторов с активами под управлением на сумму $86 трлн.

      Наиболее уязвимым является сектор ископаемого топлива, который может потерять треть своей текущей стоимости, отмечается в докладе.

      Угольные компании могут потерять до 44% стоимости, в то время как крупнейшие мировые нефтегазовые компании рискуют потерять до 31% своей текущей доли рынка. По прогнозам авторов доклада, спрос на нефть достигнет пика примерно в 2027 г.

      Между тем, компании в некоторых отраслях выиграют от ужесточения климатических стандартов. Так, автопроизводители, вкладывающие значительные средства в развитие электромобилей, могут более чем удвоить свою стоимость.

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      Принятие правил, направленных на сокращение выбросов углерода, как ожидается, ускорится в ближайшие годы. Страны будут стремиться выполнить обязательства по Парижскому соглашению по климату, которое в 2015 г. приняли представители почти 200 стран.

      Соглашение предназначалось для того, чтобы удержать рост средней температуры на планете "намного ниже" 2°C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

      Как сообщали "Вести.Экономика", новое руководство Европейского союза планирует объявить о запуске самой амбициозной в мире программы по борьбе с изменением климата, для которой будут проведены радикальные реформы в экономике.

      Лидеры блока возьмут на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов в атмосферу до нуля к 2050 г., говорится в проекте совместного заявления для намеченного на 12-13 декабря саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

      Для достижения поставленной цели Евросоюз обещает больше "зеленых инвестиций" и корректировку политики, в том числе смягчение запрета на государственные субсидии, изменение правил государственных закупок и увеличение налога на импорт из стран, не соблюдающих экологические стандарты.

      Рубрики: Энергетика, Транспорт и туризм

      Метки: климат, Парижское соглашение, климатические стандарты

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