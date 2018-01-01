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      Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

      09.12 10:24Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,68-63,75 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,72 руб., опустившись на 4 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Тем временем курс евро составил 70,48 руб. - это на 2 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 3,1 коп. до 66,76 руб.

      Как сообщали "Вести.Экономика", рубль завершил прошедшую неделю мощным укреплением. Внешний фон был вполне благоприятным. Цены на нефть достигли локальных максимумов, как и американские индексы.

      Между тем, котировки нефти начали новую неделю со снижения. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,2% и составила $64,27 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,4% до $58,96 за баррель.

      На прошлой неделе фьючерсы на Brent подорожали примерно на 3%, цена контрактов на WTI подскочила примерно на 7%.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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