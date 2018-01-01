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      Китай поручил госучреждениям отказаться от иностранных компьютеров и ПО

      09.12 12:19Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Китай предписал всем государственным учреждениям и организациям в течение трех лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения, что может нанести удар по таким компаниям, как HP, Dell и Microsoft, сообщает Financial Times.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Это предписание отражает стремление Китая к снижению зависимости от иностранных поставщиков технологий на фоне ограничений США в отношении китайских фирм.

      По оценкам аналитиков брокерской компании China Securities, для выполнения этого предписания потребуется заменить 20-30 млн единиц оборудования, причем крупномасштабная замена начнется в следующем году.

      Аналитики добавили, что замены будут происходить с темпами 30% в 2020 г., 50% в 2021 г. и 20% в 2022 г. В связи с этим политика получила название "3-5-2". Отмечается, что поручение поступило из центрального офиса Коммунистической партии Китая ранее в этом году.

      Политика "3-5-2" является частью стремления к использованию государственными учреждениями Китая и операторами критически важной инфраструктуры "безопасных и контролируемых" технологий, как это закреплено в законе о кибербезопасности, принятом в 2017 г.

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      Недавние санкции США добавили актуальности проекту, отмечает Пол Триоло из консалтинговой компании Eurasia Group.

      Китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.

      В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

      Ситуация усугубляется, поскольку Вашингтон добавляет все больше китайских компаний в свой экспортный "черный список". В октябре Министерство торговли США включило в "черный список" производителя систем видеонаблюдения Hikvision, а также лидеров в области технологий распознавания лиц SenseTime Group Ltd и Megvii Technology Ltd.

      Кроме того, как сообщали "Вести.Экономика", в прошлом месяце Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить организациям, использующим средства из Фонда универсального обслуживания, покупать оборудование и использовать услуги Huawei и ZTE. В число таких организаций часто входят региональные и сельские поставщики услуг широкополосной связи.

      Новое ограничение со стороны Китая повлияет на американские технологические компании. По оценкам аналитиков Jefferies, они генерируют в стране до $150 млрд доходов в год, хотя большая часть этой суммы поступает от покупателей из частного сектора.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Технологии и IT

      Метки: США, Китай, технологии, программное обеспечение

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