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      Обзор рынка: спрос на риск с оглядкой на торговые войны

      09.12 09:18Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Сравнительно сильные данные по рынку труда США (число занятых без учета сельхозсектора в ноябре составило 226 тыс. против ожидавшихся 180 тыс.) оказали поддержку спросу на риск. В итоге "Норникель" (GMKN) подорожал на 2,4%, Мосбиржа (MOEX) и "Роснефть" (ROSN) – на 1,7%, "ЛУКОЙЛ" (LKOH) – на 1,6%, Сбербанк (SBER) – на 1,5%, "АЛРОСА" (ALRS) – на 1,4%. Между тем снижение спроса на защитные" активы негативно отразилось на котировках акций "Полюса" (PLZL, -2,0%).

      Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "М.Видео" (MVID) подорожали на 4,1%, ТМК (TRMK) – на 3,5%, "Электроцинка" (ELTZ) – на 3,1%, "Нижнекамскнефтехима" (NKNC) – на 2,6%.

      Фондовые индексы США повысились на 0,9-1,2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

      Данные технического анализа оставляют в силе возможность повышения по индексу РТС в краткосрочной перспективе. Восходящий тренд по глобальному фондовому индексу MSCI ACWI также остается в силе, но спрос пока не выглядит уверенным, поскольку инвесторам приходится учитывать неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР: если первая часть сделки не будет закрыта до 15 декабря, вступит в силу новый пакет пошлин на китайский импорт в США, что может осложнить дальнейший переговорный процесс. Напоминанием о негативном влиянии торговых войн стали данные по торговому балансу КНР, опубликованные в прошедшие выходные: экспорт в ноябре неожиданно сократился на 1,1% год-к-году, сальдо торгового баланса составило $38,7 млрд против ожидавшихся $44,5 млрд. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар/рубль на фоне восстановления спроса на риск.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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