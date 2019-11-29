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      Должникам в России оставят пенсии и прожиточный минимум

      09.12 09:24Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Минэкономразвития разработало два законопроекта: о запрете взыскивать долги со страховых пенсий россиян-должников и о запрете взыскивать долг с зарплаты, не оставляя прожиточного минимума.

      Законопроекты одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и направлены в правительство РФ. Затем правительство внесет проекты законов в Госдуму.

      Проекты законов вводят исключения: отдельные виды долгов можно взыскивать из пенсии - задолженность по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа.

      Но в любом случае у должника должен остаться прожиточный минимум.

      Полное название законов:

      - "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении"

      - "О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

      Как сообщали "Вести. Экономика", в России число потенциальных кредитных банкротов превышает 1 миллион человек. С конца 2018 г. их число увеличилось всего на 4,9% и составило 1,031 млн человек к 1 ноября 2019 г. Это граждане, формально попадающие под действие закона о банкротстве физических лиц - имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Количество потенциальных банкротов на 1 ноября 2018 г. было 983,3 тыс. человек.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минэкономразвития, прожиточный минимум, должник, законопроекты

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