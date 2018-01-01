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      39 самых впечатляющих научных открытий последнего десятилетия

      09.12 12:41Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". За последнее десятилетие ученые совершили ряд важных открытий и экспериментов и добились интересных результатов.

      Они изобрели ракеты повторного использования, отправили два аппарата на Марс, а также обнаружили возможно обитаемые планеты за пределами нашей солнечной системы.

      Кроме того, они достигли определенных успехов в изучении нашей планеты, ее истории и развития.

      Ниже мы расскажем о 39 самых выдающихся достижениях ученых за последние 10 лет.

      1. В марте 2010 г. антропологи обнаружили небольшую кость пальца руки в пещере Денисова в Сибири. Они обнаружили, что она принадлежит ранее неизвестному виду предков человека.

      2. После того как ученые обнаружили кость пальцы в пещере Денисова, генетики завершили расшифровку генома неандертальца.

      3. 2010 г. был выдающимся для антропологии, а вот 2011 г. стал годом достижений в космосе. НАСА отправило новый марсоход Curiosity на Марс.

      4. В ноябре 2011 г. НАСА объявило о том, что их телескоп Kepler, который занимается поиском других планет, обнаружил первую потенциально обитаемую планету Kepler 22-b.

      5. Впечатляющие достижения в освоении космоса продолжились в 2012 г. В ноябре этого года зонд Voyager 1 НАСА покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство.

      6. В мае 2012 г. аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX отправила первый коммерческий космический аппарат на МКС.

      7. Другие отрасли также развивались в 2012 г. Физики заявили о том, что им удалось обнаружить новый тип частиц, которые получили название Бозон Хиггза. 8. Также в 2012 г. был одобрен патент на использование технологии редактирования гена CRISPR-Cas9.

      9. В 2013 г. астрономы НАСА наблюдали клубы пара на поверхности спутника Юпитера, Европы.

      10. В 2013 г. марсоход НАСА Curiosity обнаружил доказательства того, что Красная планета является не только единственной планетой, на поверхности которой есть жидкая вода, но также она может быть обитаемой.

      11. С тех пор были найдены другие доказательства того, что на Марсе есть жидкая вода по крайней мере в одном подземном озере.

      12. В ноябре физики обнаружили 28 частиц, которые называются найтрино, глубоко подо льдами Антарктики. Эти нейтрино, по их мнению, имеют происхождение за пределами нашей солнечной системы.

      13. Ученые достигли важного результата: в 2013 г. в лаборатории был выращен первый гамбургер.

      14. Европейское космическое агентство оказалось в центре всеобщего внимания в 2014 г., когда в ноябре 2014 г. его зонд Rosetta смог приземлиться на комете.

      15. В 2015 г. антрополог Ли Бергер объявил о том, что его команда в Южной Африке обнаружила новый вид предков человека, который получил название Homo Naledi.

      16. 2015 г. также стал годом, когда ученые составили карту эпигенома впервые в истории.

      17. Человечество впервые в истории оказалось на Плутоне в 2015 г., когда зонд New Horizons НАСА приблизился к карликовой планете.

      18. Еще один космический аппарат НАСА – Cassini – достиг новый высот также в 2015 г. В сентябре астрономы объявили о том, что они подтверждают наличие жидких океанов под ледяной коркой на спутнике Сатурна – Энцеладе.

      19. В 2015 г. компания Space X запустила и восстановила первую многоразовую ракету Falcon 9.

      20. В 2016 г. программа искусственного интеллекта, разработанная подразделением Google DeepMind, под названием AlphaGo обыграла чемпиона мира в четырех из пяти матчей в игру го.

      21. В 2016 г. физики обнаружили столкновение двух черных дыр на расстоянии миллиардов световых лет.

      22. В 2016 г. астрономы обнаружили доказательства того, что загадочная планета или космический объект размером в 10 раз больше Земли находится во внешней Солнечной системе. Объект получил название "Планета 9". Однако гипотезы о существовании Планеты 9 придерживается лишь группа ученых, это не является общепризнанной теорией.

      23. В 2017 г. геологи объявили о том, что они обнаружили новый континент, который называется Зиландия, в Тихом океане.

      24. 2017 г. стал прорывным в области генетики: ученые успешно создали синтетический ДНК.

      25. Этот год также стал успешным в развитии беспилотных автомобилей.

      26. В 2017 г. астрономы также наблюдали межзвездное столкновение. Когда столкнулись две нейтронные звезды, ученые смогли увидеть, как появилось все золото во вселенной.

      27. В том же году исследователи в Гавайской астрономической обсерватории также наблюдали первый межзвездный объект в нашей Солнечной системе, который получил название Оумуамуа.

      28. 2017 г. также стал печальным для астрономов, которые были вынуждены попрощаться с аппаратом Cassini, совершившим фатальное путешествие на Сатурн в октябре.

      29. К концу 2017 г. Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам (FDA) одобрило новую генную терапию для слепых пациентов.

      30. В следующем году появились удивительные новости из мира генетики: китайский ученые Хэ Цзянькуй объявил о том, что ему удалось генетически модифицировать человеческие эмбрионы.

      31. В 2019 г. НАСА запустило еще один марсоход – InSight, который совершил посадку на Марс 26 ноября.

      32. В 2018 г. ученые пришли к выводу о том, что уровень диоксида углерода достиг максимального уровня за последние 800 тыс. лет.

      33. Ученые, изучающие проблемы климата, обнаружили, что ледниковые покровы в Антарктике и Гренландии тают, причем скорость их таяния достигла невиданных до сих пор темпов.

      34. 1 января 2019 г. космический аппарат НАСА New Horizons обнаружил неизвестный объект размером с гору на расстоянии 4 млрд миль от Земли.

      35. В июле 2019 г. японский космический аппарат приземлился на поверхность астероида Рюгу.

      36. 2019 г. также стал годом открытий в области изучения черных дыр. В апреле команда Event Horizon Telescope опубликовала первый снимок черной дыры.

      37. Ученые НАСА обнаружили экзопланету, которая может быть обитаемой, за пределами нашей Солнечной системы.

      38. Спустя 30 лет исследований и разработок в апреле 2019 г. начала работу первая программа вакцинации против малярии.

      39. В декабре 2019 г. Всемирная организация здравоохранения предварительно одобрила вакцину от Эболы. Это стало важным шагом на пути ускорения ее лицензирования.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, достижения, ученые, наука, НАСА

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