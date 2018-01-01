39 самых впечатляющих научных открытий последнего десятилетия

За последнее десятилетие ученые совершили ряд важных открытий и экспериментов и добились интересных результатов.

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Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Они изобрели ракеты повторного использования, отправили два аппарата на Марс, а также обнаружили возможно обитаемые планеты за пределами нашей солнечной системы.Кроме того, они достигли определенных успехов в изучении нашей планеты, ее истории и развития.Ниже мы расскажем о 39 самых выдающихся достижениях ученых за последние 10 лет.В марте 2010 г. антропологи обнаружили небольшую кость пальца руки в пещере Денисова в Сибири. Они обнаружили, что она принадлежит ранее неизвестному виду предков человека.После того как ученые обнаружили кость пальцы в пещере Денисова, генетики завершили расшифровку генома неандертальца.2010 г. был выдающимся для антропологии, а вот 2011 г. стал годом достижений в космосе. НАСА отправило новый марсоход Curiosity на Марс.В ноябре 2011 г. НАСА объявило о том, что их телескоп Kepler, который занимается поиском других планет, обнаружил первую потенциально обитаемую планету Kepler 22-b.Впечатляющие достижения в освоении космоса продолжились в 2012 г. В ноябре этого года зонд Voyager 1 НАСА покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство.В мае 2012 г. аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX отправила первый коммерческий космический аппарат на МКС.Другие отрасли также развивались в 2012 г. Физики заявили о том, что им удалось обнаружить новый тип частиц, которые получили название Бозон Хиггза.Также в 2012 г. был одобрен патент на использование технологии редактирования гена CRISPR-Cas9.В 2013 г. астрономы НАСА наблюдали клубы пара на поверхности спутника Юпитера, Европы.В 2013 г. марсоход НАСА Curiosity обнаружил доказательства того, что Красная планета является не только единственной планетой, на поверхности которой есть жидкая вода, но также она может быть обитаемой.С тех пор были найдены другие доказательства того, что на Марсе есть жидкая вода по крайней мере в одном подземном озере.В ноябре физики обнаружили 28 частиц, которые называются найтрино, глубоко подо льдами Антарктики. Эти нейтрино, по их мнению, имеют происхождение за пределами нашей солнечной системы.Ученые достигли важного результата: в 2013 г. в лаборатории был выращен первый гамбургер.Европейское космическое агентство оказалось в центре всеобщего внимания в 2014 г., когда в ноябре 2014 г. его зонд Rosetta смог приземлиться на комете.В 2015 г. антрополог Ли Бергер объявил о том, что его команда в Южной Африке обнаружила новый вид предков человека, который получил название Homo Naledi.2015 г. также стал годом, когда ученые составили карту эпигенома впервые в истории.Человечество впервые в истории оказалось на Плутоне в 2015 г., когда зонд New Horizons НАСА приблизился к карликовой планете.Еще один космический аппарат НАСА – Cassini – достиг новый высот также в 2015 г. В сентябре астрономы объявили о том, что они подтверждают наличие жидких океанов под ледяной коркой на спутнике Сатурна – Энцеладе.В 2015 г. компания Space X запустила и восстановила первую многоразовую ракету Falcon 9.В 2016 г. программа искусственного интеллекта, разработанная подразделением Google DeepMind, под названием AlphaGo обыграла чемпиона мира в четырех из пяти матчей в игру го.В 2016 г. физики обнаружили столкновение двух черных дыр на расстоянии миллиардов световых лет.В 2016 г. астрономы обнаружили доказательства того, что загадочная планета или космический объект размером в 10 раз больше Земли находится во внешней Солнечной системе. Объект получил название "Планета 9". Однако гипотезы о существовании Планеты 9 придерживается лишь группа ученых, это не является общепризнанной теорией.В 2017 г. геологи объявили о том, что они обнаружили новый континент, который называется Зиландия, в Тихом океане.2017 г. стал прорывным в области генетики: ученые успешно создали синтетический ДНК.Этот год также стал успешным в развитии беспилотных автомобилей.В 2017 г. астрономы также наблюдали межзвездное столкновение. Когда столкнулись две нейтронные звезды, ученые смогли увидеть, как появилось все золото во вселенной.В том же году исследователи в Гавайской астрономической обсерватории также наблюдали первый межзвездный объект в нашей Солнечной системе, который получил название Оумуамуа.2017 г. также стал печальным для астрономов, которые были вынуждены попрощаться с аппаратом Cassini, совершившим фатальное путешествие на Сатурн в октябре.К концу 2017 г. Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам (FDA) одобрило новую генную терапию для слепых пациентов.В следующем году появились удивительные новости из мира генетики: китайский ученые Хэ Цзянькуй объявил о том, что ему удалось генетически модифицировать человеческие эмбрионы.В 2019 г. НАСА запустило еще один марсоход – InSight, который совершил посадку на Марс 26 ноября.В 2018 г. ученые пришли к выводу о том, что уровень диоксида углерода достиг максимального уровня за последние 800 тыс. лет.Ученые, изучающие проблемы климата, обнаружили, что ледниковые покровы в Антарктике и Гренландии тают, причем скорость их таяния достигла невиданных до сих пор темпов.1 января 2019 г. космический аппарат НАСА New Horizons обнаружил неизвестный объект размером с гору на расстоянии 4 млрд миль от Земли.В июле 2019 г. японский космический аппарат приземлился на поверхность астероида Рюгу.2019 г. также стал годом открытий в области изучения черных дыр. В апреле команда Event Horizon Telescope опубликовала первый снимок черной дыры.Ученые НАСА обнаружили экзопланету, которая может быть обитаемой, за пределами нашей Солнечной системы.Спустя 30 лет исследований и разработок в апреле 2019 г. начала работу первая программа вакцинации против малярии.В декабре 2019 г. Всемирная организация здравоохранения предварительно одобрила вакцину от Эболы. Это стало важным шагом на пути ускорения ее лицензирования.