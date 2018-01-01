Мобильная связь в России может подорожать на 17-18% в 2020 году

Услуги мобильной связи в РФ в 2020 г. подорожают на 17-18%, прогнозирует информационно-аналитическое агентство Content Review.

Страны с самой дешевой мобильной связью

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 г., и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 г. предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете, - прогнозируют аналитики. - Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее. Операторам в 2020 г. предстоят расходы на реализацию пакетов "закона Яровой".Content Review выделяет несколько групп абонентов, для каждой из которых изменение тарифов будет разным. Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 руб. в месяц. Рост расходов абонентов, использующих минимальные и социальные тарифы, ненамного превысит инфляцию."Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен", - считают эксперты.Основные факторы роста расходов операторов на предоставление услуг связи населению делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.Краткосрочные факторы включают ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь это касается электроэнергии (рост на 5-10% в течение года) и горюче-смазочных материалов (рост на 4-5% в течение года). Также к этой группе факторов относится динамика российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети. Content Review прогнозирует рост курсов основных валют, задействованных в товарных операциях операторов (доллар, евро и юань), в 2020 г. в пределах 3-4%. Помимо этого, в данную группу факторов включена корректировка операторами архивных тарифов, производимая несколько раз в год.Среднесрочные факторы включают расходы, которые несут операторы в связи с необходимостью исполнять требования законопроектов, связанных с ужесточением контроля за персональными и иными данными российских граждан, в первую очередь – так называемые "пакет Яровой" и пакет "защиты интернета". Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен. Также к этой группе факторов относятся последствия от введения повышенной ставки НДС в 2019 г. и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанных с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья. Content Review неоднократно подчеркивало опасный характер реализации данных инициатив, так как за услуги роуминга, которыми пользуется не более 20% абонентов, вынуждены платить все остальные абоненты.Долгосрочные факторы касаются запланированных на 2020 г. аукционов по выделению частот миллиметрового диапазона для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 млрд руб., большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G в диапазоне C-Band. Приобретение оборудования и сопутствующих сервисов операторами не включается в данную группу факторов в связи с тем, что оборудование, закупаемое для модернизации сети, поддерживает как технологии LTE, так и 5G. В связи с этим данная статья расходов операторов определена в группу краткосрочных факторов.По оценке Moody's, несмотря на "пакет Яровой" выручка российских операторов связи продолжит расти на уровне инфляции или несколько медленнее благодаря повышению тарифов, росту объемов передачи данных.Крупные российские операторы связи - МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон" - смогут сохранить высокую кредитоспособность в ближайшие год-полтора, несмотря на большие инвестиции в создание систем хранения данных по "закону Яровой", отмечает международное рейтинговое агентство Moody's.По оценке Moody's ожидается повышение капитальных расходов на 15-18% в год для выполнения требований закона о хранении данных.Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом Владимиром Путиным в июле 2016 г. ("пакет Яровой"), в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля, однако затем некоторые требования смягчили, сообщали "Вести. Экономика".Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи сведений по "пакету Яровой". С 1 июля операторы обязаны хранить голосовые и текстовые сообщения пользователей в течение полугода, с 1 октября - хранить интернет-движение пользователей в течение 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% в год. Для интернет-услуг послаблений не последовало.