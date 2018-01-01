Две трети активов коллективных инвестиций пришлись на НПФ и ПФ

Около 65% активов коллективных инвестиций в доверительном управлении на конец III квартала 2019 г. пришлось на средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ и Пенсионного Фонда РФ.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Основные лидеры российского бизнеса коллективных инвестиций остаются неизменными – это средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда РФ. На их долю, по данным агентства на конец III квартала 2019 г., приходится порядка 65% активов, находящихся в доверительном управлении у управляющих компаний.Среди крупнейших УК в III квартале текущего года группа УК "НПФ Газфонд" (13,7% рынка по стоимости чистых активов), группа Сбербанка (13,1%), группа ВТБ (12,5%), группа "Регион" (11,9%), группа "Открытие" (9,7%).Консолидация рынка доверительного управления продолжается в соответствии с общими экономическими трендами в России. В частности, в качестве примера агентство выделяет две крупные сделки, произошедшие осенью 2019 г.: покупку УК "Альфа-Капитал" управляющей компании "КапиталЪ Управление активами" в рамках повышения доли HNWI-клиентов (high net worth individuals, состоятельных частных клиентов – ред.) и расширения линейки ПИФов, передача семи фондов УК "КапиталЪ" под управление УК "Промсвязь", а также приобретение ФГ "БКС" управляющей компании "Уралсиб" с последующим сохранением бренда.Кроме того, в ноябре нынешнего года Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг одной из старейших российских УК - ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" - на основании заявления самой компании.Ситуация на российском рынке управляющих компаний выглядит аналогично подобной на рынках негосударственных пенсионных фондов, страховых и кредитных организаций: львиную долю рынка (свыше 70-80%) занимают компании, входящие в финансовые группы с государственным или квазигосударственным участием, сообщается в исследовании Национального рейтингового агентства, которое цитирует РИА "Новости".