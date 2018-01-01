Россияне назвали основные причины неплатежей по кредитам

Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета и непредвиденные срочные расходы, отмечает компания по онлайн-кредитованию "Робот Займер".

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".С 14 по 31 октября компания проводила через соцсети опрос 1, 1 тыс. совершеннолетних граждан о причинах неплатежей по кредитам.Почти 30,2% опрошенных назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, 19,9% заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие расходов.Порядка 13% участников опроса заявили, что задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями образуется по причине снижения доходов вплоть до потери источника этих доходов.Около 1,3% назвали основной причиной образования просрочек изначальное нежелание возвращать деньги кредитору, а 10,9% указали в качестве первостепенной причины "физически непреодолимые обстоятельства".При этом 7,1% опрошенных называют причиной неплатежей семейные или личные проблемы, а 3,3% заявили, что просрочка образуется из-за того, что о полученных кредитах и займах просто забыли.Еще 4,3% опрошенных говорят о прочих препятствиях, среди которых довольно часто встречается вариант "сначала не было денег для выплаты, а потом обращаться в банк или МФО уже стыдно"."Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) пояснила для РИА "Новости", что заемщик рискует выйти на просрочку, если размер платежа по кредиту превышает 25-30% ежемесячного дохода. При этом в ассоциации советуют россиянам перед взятием кредита проводить "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.