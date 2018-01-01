Нормандский саммит рассчитан на 2 часа 45 минут

На переговоры глав стран "нормандской четверки" в Париже в понедельник отведено около трех часов. Двусторонняя встреча президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после переговоров "четверки".

Елисейский дворец. Фото: ru.wikipedia.org

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика"."Предполагается, что переговоры "четверки" продлятся примерно 2 часа 45 минут", - отметил источник "Интерфакса". Встреча Путина и Зеленского окажется непродолжительной.Перед встречей в "нормандском формате" Путин сначала встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией четырех глав государств . До этого участники встреч ни разу не выходили к прессе вместе.Главы стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) впервые за более чем три года встретятся 9 декабря в Париже в Елисейском дворце, где обсудят разрешение конфликта в Донбассе.