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      Нормандский саммит рассчитан на 2 часа 45 минут

      09.12 10:23Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". На переговоры глав стран "нормандской четверки" в Париже в понедельник отведено около трех часов. Двусторонняя встреча президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после переговоров "четверки".

      Елисейский дворец. Фото: ru.wikipedia.org

      "Предполагается, что переговоры "четверки" продлятся примерно 2 часа 45 минут", - отметил источник "Интерфакса". Встреча Путина и Зеленского окажется непродолжительной.

      Перед встречей в "нормандском формате" Путин сначала встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      "Нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией четырех глав государств . До этого участники встреч ни разу не выходили к прессе вместе.

      Главы стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) впервые за более чем три года встретятся 9 декабря в Париже в Елисейском дворце, где обсудят разрешение конфликта в Донбассе.

      Рубрики: Президент

      Метки: Франция, Украина, Париж, Донбасс, Германия

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