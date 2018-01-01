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      Шведская Ericsson раздавала взятки чиновникам в разных странах

      09.12 10:58Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила шведскую Ericsson в участии в мошеннической схеме, которая предусматривала использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег госчиновникам в ряде стран.

      По данным комиссии, в 2011-2017 гг. дочерние компании Ericsson приобрели активы на $427 млн, используя подставных консультантов для подкупа официальных лиц в Саудовской Аравии, Китае и Джибути, сообщает "Интерфакс". Третьи лица оплачивали "роскошные" поездки и развлечения госчиновников и членов их семей.

      В обмен Ericsson получала выгодные контракты от государственных телекоммуникационных компаний в указанных странах.

      Ericsson нарушила американский закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), подкупая чиновников во Вьетнаме, Индонезии и Кувейте, отмечает комиссия.

      Ericsson получила "сотни миллионов долларов прибыли" от незаконной деятельности, подчеркивает комиссия.

      При этом египетская "дочка" Ericsson признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA о взяточничестве.

      Для урегулирования ситуации Ericsson согласилась выплатить более $1 млрд в пользу SEC и Минюста США. В том числе $539 млн пойдут на урегулирование претензий SEC, а $520 млн Ericsson выплатит Минюсту США. Компания введет также независимое наблюдение за соблюдением установленных требований минимум на три года.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, SEC, взятка, Ericsson, Швеция, штраф

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