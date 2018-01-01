В России выплатили первые компенсации дольщикам долгостроев

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства: Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Первые дольщики Саратовской области 6 декабря получили денежное возмещение, сообщил банк "ДОМ.РФ", уполномоченный правительством.Выплата будет производиться в рублях. Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора."ДОМ.РФ" 3169 домов. Это 19,199 млн кв. м жилья, которое должны были получить обманутые дольщики.В общей сложности более 90% участников долевого строительства региона записались на получение компенсации через горячую линию и сайт фонда - 824 человека. Решение о нецелесообразности достройки их домов и выплате компенсации наблюдательный совет Фонда принял 15 ноября.15 ноября наблюдательным советом фонда принято решение по 56 домам, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. В результате будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. По данным на 6 декабря 2019 г., на выплату возмещения записалось почти 3 тыс. человек из 3673 пострадавших граждан в 7 субъектах Российской Федерации.В Ивановской области прием заявлений начнется 9 декабря, в Красноярском крае – 10 декабря. В остальных субъектах, по которым было вынесено решение на первом наблюдательном совете – 16 декабря.Решение было опубликовано на сайте фонда, вместе с указанием сроков, адресов и условий получения выплат. После этого можно было оставить заявку – через специальный сервис на сайте Фонда - фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.Выплату возмещений гражданам будет осуществлять банк-агент AO "Банк ДОМ.РФ". 3 декабря он начал принимать заявления от дольщиков Саратовской области на выплату возмещений по проблемным домам."Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий. С момента приема заявления, по закону, на этот процесс отводится не более 10 рабочих дней. Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость ДДУ, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр - равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ", - заявил генеральный директор фонда Олег Говорун на встрече с дольщиками региона.Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в настоящее время на рассмотрение депутатов вынесен вопрос о внесении изменений в законодательство, которые позволят освободить от НДФЛ дольщиков-получателей компенсаций. "У нас в этом вопросе есть поддержка президента РФ, председателя правительства. У нас под эти цели заложены средства. Все идет к тому, что вопрос будет решен положительно", – подчеркнул спикер ГД РФ на расширенном заседании рабочей группы по вопросам участников долевого строительства Саратовской области.Публично-правовая компания взяла на себя решение проблемы с 31 долгостроем на территории области, средства – федеральный бюджет. Председатель Госдумы отметил системную работу руководства области во главе с губернатором Валерием Радаевым по решению вопросов дольщиков. "Фонд защиты прав дольщиков окажет поддержку региону, область закроет свою часть – это еще порядка 16 домов. Вопрос с обманутыми дольщиками Саратовской области постараемся закрыть в 2020 г., максимум в 2021-м".