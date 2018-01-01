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      Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против "Северного потока-2"

      09.12 11:12Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).

      Конгресс и Сенат США

      С большой долей вероятности оборонный бюджет примут до 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Санкции затронут компании, которые участвуют в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой платежей, связанных с недвижимостью или активами в США.

      Положение о санкциях в NDAA содержится в законопроекте, представленном сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Санкции призваны остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил помощник Круза.

      Круз в очередной раз подчеркнул необходимость введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

      Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.

      Газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность обеих ниток составит 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивают в 10 млрд евро.

      Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG - является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Рубрики: Энергетика, США и Канада

      Метки: США, газопровод, санкции, конгресс, "Северный поток-2"

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