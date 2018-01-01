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      Российский экипаж МКС займется поиском нефти и газа

      09.12 12:04Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". На Международной космической станции будет установлен инфракрасный радиометр высокого разрешения для поиска полезных ископаемых, сообщила компания "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос").

      Фото: ТАСС

      Уже завершена разработка прибора и началось его изготовление. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 г. Она будет установлена на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на ноябрь 2020 г.

      Кроме того, новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование – поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений.

      Радиометр также позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.

      Прибор также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи, отмечается в пресс-релизе, который цитирует РИА "Новости".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: полезные ископаемые, Российские космические системы, МКС

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