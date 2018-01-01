Как четыре банка США едва не обрушили финансовую систему США

Несколько крупнейших банков едва не похоронили финансовую систему США и не устроили новый мощнейший финансовый кризис. Вмешательство ФРС помогло, однако риски сохраняются.

Рынок РЕПО является основной финансовой системы США, помогая банкам получать ликвидность для удовлетворения своих ежедневных операционных потребностей.



В рамах сделки РЕПО финансовые компании и банки предлагают казначейские обязательства США и другие высококачественные ценные бумаги в качестве обеспечения для привлечения денежных средств, часто за одну ночь, для финансирования своей торговли или кредитования. На следующий день заемщики выкупают свои бумаги обратно, уплачивая при этом процентную ставку. Рынок РЕПО является основной финансовой системы США, помогая банкам получать ликвидность для удовлетворения своих ежедневных операционных потребностей.В рамах сделки РЕПО финансовые компании и банки предлагают казначейские обязательства США и другие высококачественные ценные бумаги в качестве обеспечения для привлечения денежных средств, часто за одну ночь, для финансирования своей торговли или кредитования. На следующий день заемщики выкупают свои бумаги обратно, уплачивая при этом процентную ставку.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Недавний коллапс на рынке РЕПО в США был вызван совокупностью факторов: нежеланием четырех крупнейших банков представлять кредиты и одновременным ростом спроса на обеспеченное финансирование со стороны хедж-фондов, такое мнение высказали эксперты Банка международных расчетов (BIS).Напомним, что в конце сентября денежные средства, имеющиеся в распоряжении банков для краткосрочного финансирования, практически закончились, что привело в взрывному росту процентных ставок на межбанке.ФРС ничего не оставалось, как сделать срочную инъекцию в виде миллиардов долларов - впервые после мирового финансового кризиса.Точная причина краха рынка РЕПО остается неясной. Называют такие факторы, как крупные квартальные налоговые платежи, крупные расчеты по казначейским бумагам и так далее. Однако в BIS считают, что главным факторов все же стала растущая зависимость нормального функционирования рынка репо от крупнейших банков США.В своем отчете BIS не назвал имена банков, однако указал, что четыре крупнейших игрока являются чистыми поставщиками денег на рынок РЕПО, поскольку на них приходится более половины всех казначейских облигаций, которые банки держат в ФРС.Обычно ставка РЕПО стремится к ставке по федеральным фондам, которую устанавливает ФРС. Однако в сентябре ставки РЕПО взлетели до 10%, то есть в четыре раза превысили ставку ФРС.Это вызвало определенные опасения по поводу устойчивости всей системы.После того как Федеральный резерв США начал сокращать свой баланс с октября 2017 г., резервы банков в ФРС сократились, в то время как их активы в казначейских обязательствах США достаточно быстро росли, отмечает BIS.Падение банковских резервов ускорилось, после того как был принят закон о продлении срока достижения потолка госдолга. В период с 14 августа по 17 сентября казначейство израсходовало более $120 млрд резервов, уменьшив денежные буферы крупных четырех банков и, следовательно, их готовность кредитовать на рынке РЕПО, обнаружил BIS."Эти события свидетельствуют о том, что посткризисная политика центральных банков оставила глубокий след на функционировании рынка", - сказал Reuters Клаудио Борио, глава валютно-экономического отдела BIS."Банки привыкают к длительному периоду, когда у них есть избыточные резервы, и их изъятие может привести к непредсказуемым и внезапным последствиям на рынке", - добавил он.Ситуацию усугубили хедж-фонды, которые начали активно использовать рынок РЕПО для финансирования арбитражных сделок между денежными облигациями и деривативами.В BIS также отмечают, что скачок ставок РЕПО сказался на рынке валютных деривативов, на котором более мелкие банки все чаще ищут краткосрочное финансирование, так как не имеют прямого доступа к основному рынку.За последние три года объем торговли валютными свопами вырос до 49% от общего валютного рынка.Все это увеличивает риски очередного финансового стресса и делает систему менее надежной.