Экспорт из Германии вырос в октябре на 1,2% вопреки мрачным прогнозам

Экспорт из Германии вырос в октябре на 1,2% к показателю в сентябре, тогда как импорт не изменился, сообщает Федеральное бюро статистики Destatis. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты прогнозировали сокращение экспорта на 0,3%.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Между тем промышленное производство и количество заказов в обрабатывающей промышленности Германии сократились в октябре, что указывает на спад в промышленности страны.При этом положительное сальдо внешней торговли Германии составило в октябре 20,6 млрд евро ($22,8 млрд). Экономисты ожидали показатель на уровне 18,9 млрд евро.Экспорт из Германии составил в октябре 119,5 млрд евро, импорт - 98 млрд евро. В том числе экспорт в страны Евросоюза составил 70 млрд евро, в остальные страны - 49,5 млрд евро.