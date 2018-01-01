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      Экспорт из Германии вырос в октябре на 1,2% вопреки мрачным прогнозам

      09.12 11:22Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт из Германии вырос в октябре на 1,2% к показателю в сентябре, тогда как импорт не изменился, сообщает Федеральное бюро статистики Destatis. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты прогнозировали сокращение экспорта на 0,3%.

      Между тем промышленное производство и количество заказов в обрабатывающей промышленности Германии сократились в октябре, что указывает на спад в промышленности страны.

      При этом положительное сальдо внешней торговли Германии составило в октябре 20,6 млрд евро ($22,8 млрд). Экономисты ожидали показатель на уровне 18,9 млрд евро.

      Экспорт из Германии составил в октябре 119,5 млрд евро, импорт - 98 млрд евро. В том числе экспорт в страны Евросоюза составил 70 млрд евро, в остальные страны - 49,5 млрд евро.

      Рубрики: Европа

      Метки: экспорт, ЕС, промпроизводство, Германия

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