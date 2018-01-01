В Приморье наметился дефицит дизтоплива и бензина

Сети АЗС в Приморье заявили о нехватке дизтоплива и бензина в регионе, что связано с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".

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Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Между тем "дочка" "Роснефти" - "РН-Востокнефтепродукт" - отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса, сообщает РИА "Новости". В октябре 2018 г. в Приморье сложилось похожее положение: независимые сети автозаправочных станций заявили о нехватке дизтоплива на своих АЗС, из-за того что топлива нет на нефтебазах либо цены на него очень высоки.Работающая в регионе "Роснефть" заявила, что продает топливо по единым ценам, а в стране развернута провокационная кампания ряда независимых АЗС, которые хотят получить дополнительные льготы.Представитель приморской сети АЗС "Арими", которая закупает топливо у "РН-Востокнефтепродукта", заявил, что сейчас повторяется прошлогодняя ситуация. "Есть нехватка дизеля. У "Востокнефтепродукта" просто нет нужных объемов, они не могут обеспечить нормальные поставки. Эта компания поставляет топливо местным сетям АЗС и оптовикам, но - ограниченное количество. Пока цены на наших АЗС не поменялись. Мы надеемся, что в ближайшее время все устаканится. В нашем случае приходится верить в лучшее", - отметил источник.Это сезонное явление. "Поставщик не может "перестроиться" с летнего ДТ на зимнее, у него постоянные задержки вагонов (с топливом - прим. ред.)", - пояснил источник.В свою очередь и. о. начальника отдела продаж компании "25–Регион" (владеет сетью АЗС "Октант") Павел Яковлев подчеркнул, что в этом году ситуация по дизелю в Приморье более тяжелая, чем в прошлом году."На бирже цена на дизель высокая, там покупать невыгодно. Закупаем у "Роснефти", разница между их ценой и ценой на бирже - почти 10 тыс. руб. на тонну. Но в итоге РН обеспечить нужный объем не может, поэтому топлива нет. На сети АЗС они выделяют крайне ограниченное количество топлива. У многих частных заправок, кроме "Роснефти" и "Приморнефтепродукта", у которых свои базы, АИ-92 и АИ-95 в наличии просто нет, а дизель у них вот-вот закончится", - пояснил Яковлев."25–Регион" закупил бензин на бирже, однако и здесь появились сложности в логистике. "Бензин на бирже купили, отгрузили три вагона АИ-95 еще 30 ноября, и они стоят в тупике без движения. И то, купленный на бирже бензин мы сторонним организациям не отпускаем, продаем на своих заправках. Но если покупать на бирже дизель, то он будет стоить здесь по 58 руб. за литр, поэтому там мы это топливо не берем", - заявил Яковлев.Цены на топливо поднялись на бирже, но "Роснефть" не поднимала оптовые цены. При этом поставщик не дает прогнозов на разрешение ситуации, а только сообщает, что топлива нет в наличии.Со своей стороны "РН-Востокнефтепродукт" в полном объеме обеспечивает нефтепродуктами собственную розничную сеть, определяя внутренний рынок как абсолютный приоритет."Продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз ООО "РН-Востокнефтепродукт" в адрес независимых сетей существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжают увеличиваться на фоне заметно растущего спроса на нефтепродукты компании. В сложившихся обстоятельствах компания отмечает необходимость увеличения объемов реализации дизельного топлива другими производителями региона, в частности Омским и Хабаровским НПЗ", - отметил источник.