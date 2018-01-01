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      Французская Sanofi покупает американскую Synthorx за $2,5 млрд

      09.12 12:04Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Французская фармацевтическая компания Sanofi SA договорилась о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая занимается вопросами продления и улучшения качества жизни пациентов с раковыми и аутоиммунными заболеваниями.

      Фото: Bloomberg

      Sanofi заплатит $68 за акцию Synthorx, что более чем в два раза превышает стоимость акции при закрытии торгов в пятницу ($25,03), сообщает "Интерфакс". Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Sanofi рассчитывает, что сделку закроют в I квартале 2020 г.

      Покупка Synthorx является подтверждением того, что Sanofi стремится расширить портфель инновационных технологий в терапии, в том числе в области лечения рака.

      Акции Sanofi подорожали с июня на 11%, когда новым главным исполнительным директором компании назначен Пол Хадсон из Novartis Pharmaceuticals. За предыдущие четыре года акции подешевели почти на 16%.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: Sanofi, терапия, рак, Synthorx, Novartis Pharmaceuticals

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