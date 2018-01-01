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      В России выросло в 1,6 раза число желающих поменять конституцию

      09.12 12:24Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". 68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки, показал опрос ФОМ. За 6 лет показатель вырос в 1,6 раза: в 2013 г. за пересмотр Конституции высказывались 44% граждан.

      35% сторонников изменения конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки, по их мнению, следовало бы внести. За сохранение конституции выступили 17% россиян. Это меньше, чем в прошлом году (20%) и в 2013 г. (25%).

      54% россиян считают конституцию "хорошей" (53% в 2018 г. и 48% в 2013 г.). "Плохим" назвали основной закон 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013 г.).

      47% считает, что конституция не определяет жизнь страны, а стала формальным документом, 43% придерживаются противоположной точки зрения.

      43% считают, что конституция защищает права рядовых граждан.

      Больше всего граждан (6%) высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшение социальной политики в целом.

      На втором месте (5%) оказались поправки, направленные на повышение уровня жизни людей.

      По 3% граждан высказались за внесение поправок для улучшения качества медицины, обеспечения бесплатной медицины; улучшения качества образования, расширения возможностей получения бесплатного образования; защиты прав простых людей.

      По 2% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, отменяющих закон о повышении пенсионного возраста, усиливающих борьбу с коррупцией, направленных на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни.

      Еще по 2% заявили о поправках, которые вводят контроль над ценами ("урегулировать цены на продукты, бензин"; "чтобы подешевело все"), расширяющих право на свободу собраний и свободу слова ("митинги не разрешают, а в конституции можно выражать свое мнение свободно"), и изменениях, касающихся президента, Федерального собрания, правительства ("больше прав у президента", "ограничение на срок президента: нужно жесткое ограничение — не более двух сроков вообще", "сократить срок президентских полномочий и Федерального собрания до четырех лет", "влияние парламента на исполнительную власть").

      По 1% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, касающихся обеспечения доступного жилья, увеличения ответственности чиновников за свою работу, укрепления суверенитета России, национализации природных ресурсов, усиление возможностей самообороны и т. д.

      Тот факт, что более трети граждан, которые высказываются в пользу пересмотра конституции, не имеют мнения относительно конкретных изменений, — это совершенно нормально, не у каждого есть готовый ответ на такой вопрос, заявил РБК заведующий аналитическим отделом ФОМ Григорий Кертман. По его мнению, более показательно то, что преобладают предложения социального характера: "Уровень удовлетворенности социальным положением у людей снизился, особенно после пенсионной реформы, соответственно вырос запрос на изменение социальной ситуации".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: опрос, ФОМ, конституция

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