Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

подсчитала ассоциация В 2019 г. средние цены на электроэнергию для промышленных предприятий в России превысили средние цены в США и в четырех странах Евросоюза,"Сообщество потребителей энергии".

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Ассоциация не согласна с докладом Минэнерго в Госдуме о том, что стоимость электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе.Конечная цена для промышленных потребителей в России, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети в первом полугодии 2019 г., составила около 7 центов США/кВт·ч, включая налоги.Средняя цена электроэнергии для промышленных потребителей США в 2019 г. составляет 6,93 цента США /кВт·ч, включая все налоги и сборы. Это на 0,07 цента ниже, чем в среднем в России.Среди европейских стран, в которых цена электроэнергии для промышленных потребителей оказалась ниже российских показателей, Бельгия, Франция, Швеция, Норвегия.Тенденцию снижения цены электроэнергии для промышленности в 2019 г. в зарубежных странах также подтверждают данные компаний, входящих в состав ассоциации "Сообщество потребителей энергии" и имеющих производственные активы во Франции, Италии, Бельгии, Дании и США.В то же время в России конечная цена электроэнергии в первом полугодии 2019 г., наоборот, существенно возросла. Так, одноставочная цена оптового рынка, по данным ассоциации "НП Совет рынка", увеличилась к середине 2019 г. на 9% относительно уровня цены в декабре 2018 г.Сравнение конечной цены на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети по субъектам Российской Федерации за первое полугодие 2019 г. с ценой для энергоемких потребителей (категория Industrial) по промышленным штатам США показывает, что во Второй ценовой зоне ОРЭМ (Сибирь) цена в среднем выше, чем в четырех штатах США, среди которых Washington, Oklahoma, Texas, Kentucky, и близка к ценам в штате New York. В Первой ценовой зоне ОРЭМ конечная цена электроэнергии выше, чем в 15 штатах США, в том числе Indiana, Colorado, Michigan, Virginia, Illinois, Pennsylvania, Ohio, West Virginia и др.Сравнение цен на электроэнергию в разных странах, представленное Минэнерго России в Госдуму Федерального собрания Российской Федерации по итогам правительственного часа было некорректным и не отображает реальную ценовую ситуацию для промышленности как в России, так и в странах Евросоюза, заявили в ассоциации.Во-первых, цены для промышленности в России представлены на примере только 8 крупнейших энергоемких предприятий, расположенных в Западной и Восточной Сибири с мощностью потребления от 500 МВт до 2 тыс. МВт и подключенных к магистральным сетям с более дешевым тарифом на услуги по передаче. При этом сопоставление производится с европейскими промышленными предприятиями с мощностью потребления от 7 МВт, то есть в том числе с предприятиями, которые в 100-200 раз меньше российских примеров и запитаны в том числе от распределительного сетевого комплекса.Данные по Германии, Норвегии и Финляндии в представленной справке некорректно сравнивать российскими ценами для крупных энергоемких предприятий, так как по указанным странам приводятся цены для небольших предприятий с мощностью потребления от 8 до 16 МВт. Более корректным было бы сравнивать указанные крупные энергоемкие российские предприятия с аналогичными крупными энергоемкими предприятиями в Европе или, наоборот, провести сравнение приведенных европейских цен со средними ценами для промышленности в России.Так, согласно опубликованному в октябре 2018 г. отчету Еврокомиссии о структуре и драйверах цен на энергию для энергоемких отраслей в Евросоюзе цены и тарифы для энергоемких промышленных потребителей не включают полностью или частично различного рода налоги и сборы, в том числе на поддержку ВИЭ.В итоге цена, например, для предприятий по производству алюминия примерно на 35% ниже средних цен на электроэнергию для крупной промышленности в Евросоюзе, а для черной металлургии - примерно на 10%. Более низкими ценами на электроэнергию относительно среднего уровня для промышленности в Евросоюзе пользуются также нефтеперерабатывающие предприятия, производители азотных удобрений и др.В ряде европейских стран для крупных энергоемких предприятий используются предельно низкие тарифы, из которых полностью исключены налоги и сборы. Так, например, во Франции и в Германии крупные энергоемкие предприятия покупают электроэнергию по цене, которая примерно в 2 раза ниже средних цен для индустрии в соответствующей стране.Во-вторых, Минэнерго России представило депутатам Госдумы данные по Евросоюзу годовой давности - за второе полугодие 2018 г., в то время как в том же источнике, на который ссылается Минэнерго, уже имеются данные по странам за первое полугодие 2019 г.При этом анализ данных за первое полугодие 2019 г. показывает существенное снижение цен на электроэнергию для промышленных потребителей в 5 из 10 стран Евросоюза, обозначенных в справке Минэнерго России.