Техкомпании могут обязать передавать финансовую информацию банкам

Google, Alibaba и других крупных технологических компаний могут заставить обмениваться финансовыми данными клиентов с банками и финансово-технологическими фирмами для предотвращения недобросовестной конкуренции.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В связи с тем, что план Facebook по созданию стейблкоина в рамках проекта Libra находится под пристальным вниманием властей многих стран, Совет по финансовой стабильности заявил, что растущее влияние и вовлеченность IT-гигантов поднимает вопросы финансовой стабильности, конкуренции и конфиденциальности данных.Организация в опубликованном в воскресенье докладе призывает к "бдительному мониторингу" перехода техкомпаний в сферу финансовых услуг, что может ограничить способность банков генерировать капитал за счет нераспределенной прибыли.В то время как в большинстве стран они только зарождаются, крупные технологии в таких странах, как Китай, сделали финансовые услуги доступными для населения, не получающего достаточного обслуживания, говорится в докладе СФС, председателем которого является член совета управляющих Федеральной резервной системы США Рэндал Кворлс.Совет по финансовой стабильности считает, что такие компании, как Microsoft, Amazon, eBay, Baidu, Apple, Facebook и Tencent, имеют обширные базы данных, а некоторые предлагают управление активами, платежи и кредитование.Многие крупные технологические фирмы, такие как Amazon, Facebook, eBay, Alipay и Google, приобрели лицензии, связанные с платежами, в странах Европейского союза, включая Люксембург, Ирландию и Литву.Банки в Европе и других странах уже обязаны предоставлять данные о клиентах сторонним компаниям, предлагающим платежные услуги, и это может потребоваться и в случае с техкомпаниями, сообщили в организации."Способность крупных технологических компаний эффективно использовать данные о клиентах ставит вопрос о том, могут ли власти рассмотреть - и в какой степени - потенциал для повышения мобильности данных между различными субъектами, участвующими в предоставлении финансовых услуг, - сказано в сообщении Совета по финансовой стабильности. - Это может способствовать развитию конкуренции и обеспечению равных условий для участников рынка".В последние годы усиливаются опасения по поводу вторжения в финансовый сектор Amazon и Facebook. Хотя многие топ-менеджеры считают, что надежность системы регулирования крупных банков сдержит натиск технологических гигантов.Тем не менее в конечном итоге "можно ожидать значительное разрушение финансового ландшафта крупными технологическими компаниями". "Они будут использовать свои огромные клиентские базы, предлагая им различные финансовые продукты, основанные на искусственном интеллекте", ─ говорила глава МВФ Кристин Лагард в своем выступлении 8 июня.Тем не менее бизнес-модели технологических компаний вызывают озабоченность по поводу конфиденциальности данных, конкуренции и концентрации рынка, что может привести к уязвимости в финансовой системе, отметила Лагард на встрече G20 в Японии.Лагард считает, что успеха добьются в первую очередь китайские технологические компании. В сфере цифровых платежей в Китае доминируют WeChat Pay и Ant Financial Alipay от Tencent."За последние 5 лет рост технологических компаний в Китае был чрезвычайно успешным, позволив миллионам новых участников получить доступ к финансовым продуктам и создать качественные рабочие места. Но это же привело и к тому, что две фирмы контролируют более 90% рынка мобильных платежей", ─ сказала Лагард.Amazon, Google, Facebook и Apple разработали собственные платежные предложения. Однако их цифровые кошельки используются не так широко. Тем не менее Amazon, Google и Facebook стремятся получить часть платежного сектора в Индии. Facebook разрабатывает криптовалюту, которая может быть использована для торговли и денежных переводов.Расширяя свои возможности, американские технологические гиганты привлекают внимание правительств. За последнее десятилетие ЕС оштрафовал Google на общую сумму $9,5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Европейского союза. Американские законодатели готовятся выяснить, не злоупотребили ли крупнейшие технологические компании своим влиянием в цифровой экономике. Крупнейшие экономики мира также могут ввести налог для технологических компаний.И в этом отношении лидером может стать Китай. Когда Ant Financial привлек внимание китайских властей, он вернулся к технологиям, оставив деятельность в сфере банковского сектора. Крупным американским технологическим компаниям слишком поздно избегать тяжелого влияния Вашингтона и Брюсселя. Но они могут постараться не посягать на банковский сектор, опасаясь привлечь еще большее нежелательное внимание со стороны регулирующих органов.