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      Генпрокуратура объявила о 160 уголовных делах по космодрому "Восточный"

      09.12 13:10Распечатать
      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Генпрокурор Юрий Чайка сообщил о 160 уголовных делах по космодрому "Восточный" и нанесенном ущербе государству при строительстве на сумму 21 млрд руб.

      Космодром "Восточный". Фото: ТАСС.

      Чайка напомнил, после заседания Совета безопасности в 2016 г. по этому вопросу был создан межведомственный штаб под руководством заместителя генерального прокурора РФ. "В то же время мы издали совместный со Следственным комитетом РФ и МВД РФ приказ о взаимодействии на этом направлении. Это кардинально изменило ситуацию и привело к конкретным результатам", - отметил он.

      "На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а еще 2 — ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 млрд руб. При этом уже вынесены и вступили в законную силу 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 млрд руб. Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 млрд руб.", - отметил Чайка.

      11 ноября 2019 г., как сообщали "Вести.Экономика", президент Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования денег при закупке техники и оборудования для осуществления нацпроектов, как это случилось при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить и "воруют сотнями миллионов".

      21 ноября Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по факту мошенничества на сумму более 240 млн руб. при строительстве космодрома "Восточный".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: хищения, Генпрокуратура, космодром Восточный, уголовное дело, Юрий Чайка

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