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      Доверие инвесторов в еврозоне в декабре выросло до максимума с марта 2018 года

      09.12 13:42Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Доверие инвесторов в еврозоне в декабре выросло, о чем свидетельствует рост индекса доверия инвесторов Sentix до 0,7 пункта с минус 4,5 пункта месяцем ранее.

      Отмечается, что индекс в декабре вырос до максимального значения с марта 2018 г.

      Опрошенные агентством Reuters аналитики полагали, что декабрьский показатель снизился до минус 4,9 пункта.

      Индекс текущих экономических условий вырос до минус 1 пункта с минус 5,5 пункта в ноябре, что стало самым высоким значением с июля текущего года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в отчетном месяце вырос до 2,5 пункта с минус 3,5 пункта месяцем ранее.

      Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро - Германии - в декабре вырос до 11,6 пункта с 8,7 пункта в ноябре, что стало максимальным уровнем с мая 2019 г.

      Индекс текущих экономических условий в стране поднялся до 27 пунктов с 24,8 пункта в ноябре, а индекс экономических ожиданий - до минус 2,8 пункта с минус 6,3 пункта.

      Индекс доверия инвесторов Sentix отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 5-7 декабря 2019 г., в нем приняли участие более 1 тыс инвесторов.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, прогноз, доверие инвесторов, Sentix

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