Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января

Болгария готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток", заявил в интервью болгарской газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" (Bulgartransgaz) Владимир Малинов.

Газопровод "Турецкий поток"

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Газопровод "Турецкий поток" торжественно откроют 8 января 2020 г., заявил 30 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тестовая прокачка планируется с 1 января."Мы готовы поставлять газ и обеспечить потребление газа для Болгарии, Греции и Северной Македонии через "Турецкий поток" с 1 января", - заявил Малинов."Болгария готова даже к прекращению с начала года транзита российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу. Мы готовы к праздникам, чтобы провести их спокойно", - отметил он."30 ноября Турция сделала завершающий сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода и учетный пункт на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", - сообщил Малинов.По его данным, укладка труб до границы с Сербией на участке газопровода "Балканский поток" протяженностью 308 км завершится к 31 мая. После этого поставки по газопроводу вырастут до 8,75 млн куб. м газа в сутки. До этого дня газ через территорию Болгарии планируется прокачивать по действующей газотранспортной сети.Полностью новый газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии протяженностью 484 км должен быть завершен до конца 2020 г.Болгария планирует получать прибыль от "Турецкого потока" в размере около 360 млн левов (около 180 млн евро) в год.К 5 января потребление газа в Болгарии составляет 12,5 млн куб. м газа.Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января 2019 г. газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение (ОИР) по расширению национальной газотранспортной системы от границы Болгарии с Турцией до границы с Сербией.Инвестиции в проект составят 2,77 млрд болгарских левов, исключая НДС (1,4 млрд евро), заявили в Bulgartransgaz. Проект предназначен для приема газа, который поступит из России по газопроводу "Турецкий поток".