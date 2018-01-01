Китай оштрафовал 100 приложений за нарушения конфиденциальности пользовательских данных

Китай наказывает нерадивых создателей мобильных приложений с целью усиления защиты персональных данных на фоне растущей обеспокоенности потребителей в стране по поводу возможности нарушения конфиденциальности в интернете.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Китайский центр кибербезопасности сообщил, что с ноября этого года 100 приложений в различных отраслях, включая электронную коммерцию и банковское дело, были оштрафованы за неправильный сбор персональных данных, отсутствие соглашений о конфиденциальности или двусмысленные правила, говорится в заявлении WeChat.В компании добавили, что 27 из этих приложений получили распоряжения об исправлении нарушений и 63 получили письменные предупреждения. Между тем, 10 из них были оштрафованы, а в отношении двух других возбуждено уголовное дело. "Всего в этом году карательные санкции были применены в отношении 683 приложений, - говорится в сообщении. - Органы общественной безопасности Китая будут продолжать пресекать нарушения личной информации".В "черный список" приложений включены предложения от China Everbright Bank, Bank of Tianjin, поставщиков услуг электронной коммерции Weidian и Kaola, платформы для аренды жилья Fang.com, а также поставщика информации о транспортных средствах Chexun.com, хотя конкретные наказания в каждом случае не были раскрыты.Нарушение неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности информации стали актуальными проблемами в Китае, где продолжается цифровизация экономики страны. В прошлом месяце власти Китая обратились к интернет-компаниям с просьбой усилить защиту персональных данных на фоне опасений, что некоторые из них крадут, продают или разглашают персональные данные, прикрываясь исследованиями в сфере больших данных.Китайская национальная организация в области интернет-финансирования China National Internet Finance Association (NIFA) заявила, что "без согласия потребителей организации-члены не должны собирать, использовать или предоставлять личную информацию о потребителях третьим сторонам".Ранее в этом году Китайская ассоциация потребителей (CCA) предупредила, что большое количество приложений для смартфонов в Китае собирает чрезмерный объем персональных данных, включая местоположение пользователя, списки контактов и номера мобильных телефонов.В настоящее время Китай работает над новыми законами о конфиденциальности данных, стремясь решить деликатные вопросы, которые также ставят перед правительствами других стран сложные задачи, по мере того как все больше аспектов повседневной жизни становятся цифровым опытом. Во время "двух апрельских заседаний" пресс-секретарь ВСНП Чжан Есуй заявил, что власти поспешили с разработкой закона о защите персональных данных, но не сказал, когда он будет завершен или принят.Положение о защите персональных данных детей в интернете было опубликовано 23 августа. Никаким организациями или частным лицам не позволяется производить, публиковать или распространять конфиденциальную информацию, касающуюся несовершеннолетних, гласит положение.Операторы, работающие в интернете, должны устанавливать правила защиты и пользовательские соглашения о защите информации, а также назначать ответственных лиц по защите персональных данных несовершеннолетних. В рамках положения, опекуны должны обучать и наставлять детей в целях улучшения ситуации с защитой их персональных данных.Сетевые операторы должны информировать опекунов совершенно ясным и недвусмысленным образом при сборе и использовании персональных данных их детей, а также получать их согласие на обработку информации. Положение вступило в силу с 1 октября текущего года.Тем временем Сенат США проводит слушания по новым законам о неприкосновенности частной жизни для защиты всех американцев, а в мае 2018 г. вступило в силу Общее положение о защите данных (GDPR) по всему ЕС.