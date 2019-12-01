Россию лишили права участия в Олимпиаде и чемпионатах мира

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря на заседании в швейцарской Лозанне отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

"Я очень расстроена, потому что я настаивала на полной дисквалификации России. Это самый большой скандал в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз - я недовольна принятым решением, но это пока все, что мы можем".

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".Российские спортсмены, не уличенные в приеме допинга, могут выступать только под нейтральным флагом: им запрещено участие на крупных международных соревнованиях под российским флагом,В этом случае российские спортсмены должны доказать, что не были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Решение будет принимать WADA и Спортивный арбитражный суд (CAS).Это касается и футбола - национальной сборной запрещено участие под флагом России в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., но разрешено пройти отборочные игры.В этом случае Международная федерация футбола (ФИФА) обязана следовать рекомендациям WADA,комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.Вице-президент WADA Линда Хеллеланд требовала более жестких санкций против российского спорта.WADA ввела и другие ограничения:- российским чиновникам, представителям российского правительства не дадут аккредитацию на Олимпийские и Паралимпийские игры, юношеские Олимпийские игры и другие крупные международные соревнования;- России запрещены организация и прием крупных международных соревнований: у России отзовут право на проведение крупных спортивных соревнований, страна лишена права заявки на проведение Олимпиады 2032 г.;- руководитель Олимпийского комитета России лишен права официально посещать крупные международные соревнования;- РУСАДА должна компенсировать расходы WADA при расследовании допинг-скандал и выплатить штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 г., или $100 тыс.