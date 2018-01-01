США обогнали Китай по количеству камер слежения на душу населения

Китай приобрел репутацию государства с тотальной слежкой, потому что имеет больше CCTV-камер (Сlosed Circuit Television), чем любая другая страна, но когда дело доходит до количества камер на душу населения, США занимают первое место. В первую пятерку по количеству установленных камер входят также Германия, Великобритания и Япония.

Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика".В США на 100 граждан приходится 15,28 камеры наблюдения, что несколько выше, чем в Китае, - 14,36, далее следуют Великобритания, Германия и Нидерланды, говорится в отчете, опубликованном на этой неделе сайтом компьютерной безопасности Precisesecurity.com.В то же время 8 из 10 крупнейших городов мира с наибольшим количеством установленных камер видеонаблюдения находятся в Китае. Лондон и Нью-Дели были двумя другими городами, вошедшими в первую десятку.По всему миру растет число камер видеонаблюдения, позволяющих правительствам контролировать население. Однако эта тенденция вызывает обеспокоенность у граждан, которые считают, что установка миллионов камер скрытого видеонаблюдения в городах на всех континентах влияет на их частную жизнь.В Китае установлено не менее 200 млн камер. Это страна с самым значительным количеством камер наблюдения. Однако Китай не одинок; в других странах, таких как США и Германия, имеется по 50 млн и по 5,2 млн камер скрытого видеонаблюдения соответственно.Этот список пополняется и другими странами, в которых имеется более 1 млн камер. Великобритания установила 5 млн камер скрытого видеонаблюдения, Япония - 5 млн, Вьетнам - 2,6 млн, Франция - 1,65 млн, Южная Корея - 1,03 млн, Нидерланды - 1 млн.В Соединенных Штатах 15,28 камеры скрытого видеонаблюдения установлены на каждые 100 человек, за ними следует Китай с 14,36 и Соединенное Королевство с 7,5. Другие 10 ведущих стран включают Германию с 6,27 камеры на 100 человек, Нидерланды (5,8), Австралию - (4), Японию (2,72), Францию (2,46) и Южную Корею с 1,99.Индия, Россия и Бразилия представили данные о своих камерах скрытого видеонаблюдения только в некоторых городах. Поэтому результаты будут удивительно ниже средних показателей по другим странам. В России установлено около 196 тыс. камер видеонаблюдения в Москве и Санкт-Петербурге.Индия представила данные по 9 различным городам, в которых насчитывается 274 784 камеры наблюдения. Нью-Дели, Ченнай и Пуна были городами, которые сообщили о наибольшем количестве камер скрытого видеонаблюдения со 179 тыс., 50 тыс. и 11,29 тыс. соответственно.Бразилия представила информацию о десяти крупнейших городах страны - Сальвадор с 7300 камерами, Рио-де-Жанейро с 4500 камерами и Сан-Паулу с 2223 камерами. Общее число камер в этих городах составляет 22 384.Эксперты прогнозируют, что фактическое количество камер будет намного выше в России, Индии и Бразилии, так как страны не предоставляют всю информацию о каждом из городов на своей территории.8 из 10 крупнейших городов Китая, где установлено наибольшее количество камер скрытого видеонаблюдения, расположены в Китае. Три ведущих города - Шанхай с 2 985 984 камерами, Чунцин с 2 579 890 камерами и Шэньчжэнь с 1 929 600 устройствами наблюдения.В первую десятку входят Тяньцзинь (1 244 160), Пекин (800 тыс.), Гуанчжоу (684 тыс.), Лондон (627 707), Цзина (540 463), Ухань (500 тыс.) и Нью-Дели (179 тыс.). В этих десяти крупнейших городах проживает в среднем 14,35 млн человек.В списке городов на территории США Чикаго, Нью-Йорк, Атланта, Вашингтон, Сан-Диего, Сан-Франциско, Бостон, Хьюстон, Филадельфия, Детройт, Майами, Даллас, Лос-Анджелес и другие. Тем не менее многие другие города остались вне списка. В Чикаго было 35 тыс. камер, за которыми следовали камеры Нью-Йорка - их там 11 тыс., в Атланте - 7800 и в Вашингтоне - 4 тыс. камер.Что касается показателя камер скрытого видеонаблюдения на 100 человек, то в лидерах Чунцин с 16,80 камеры, Шэньчжэнь с 15,90 и Шанхай с 11,34. Лондон оказался на 6-м месте с 6,84 камеры на 100 человек, и Атланта на 10-м месте с 1,55 камеры на 100 жителей.