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      Центробанк Казахстана оставил процентную ставку на уровне 9,25%

      09.12 14:09Распечатать

      Москва, 9 декабря - "Вести.Экономика". Национальный банк Казахстана сохранил базовую процентную ставку на уровне 9,25%, сообщила пресс-служба ведомства.

      В сентябре казахстанский центробанк повысил базовую ставку до 9,25% с 9% на фоне роста проинфляционного давления, о чем писали "Вести.Экономика".

      "Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п. п.", - сообщил регулятор.

      В пресс-релизе напоминается, что годовая инфляция в ноябре 2019 г. составила 5,4% и на протяжении мая-ноября текущего года находится на стабильном уровне в узком коридоре 5,3-5,5%.

      По оценке Нацбанка, годовая инфляция будет оставаться внутри целевого коридора 4-6%. Так, на конец 2019 г. она прогнозируется в диапазоне 5,5-5,7% с замедлением к концу 2020 г. до 5-5,5%.

      "Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как слабо сдерживающие, что обусловлено необходимостью принятия упреждающих мер по ограничению влияния на инфляционные и курсовые ожидания расширяющегося дефицита текущего счета платежного баланса", - говорится в пресс-релизе.

      Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 февраля 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира, Бывший СССР

      Метки: Казахстан, процентная ставка, базовая ставка, Нацбанк Казахстана

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